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الاحتلال: وصول 22 إسرائيليا وأجنبيا مفرجا عنهم لقاعدة حتسريم

11/24/2023 7:14:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن 22 إسرائيليا وأجنبيا مفرجا عنهم من قطاع غزة وصلوا إلى القاعدة الجوية في حتسريم.
وفي أول تعليق له على إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين بموجب اتفاق الهدنة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل "قامت بخطوة أولى مهمة وستعمل كل ما هو مطلوب لاستعادة المخطوفين".




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