الاحتلال: وصول 22 إسرائيليا وأجنبيا مفرجا عنهم لقاعدة حتسريم

الاحتلال: وصول 22 إسرائيليا وأجنبيا مفرجا عنهم لقاعدة حتسريم
التاريخ
11/24/2023 7:14:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن 22 إسرائيليا وأجنبيا مفرجا عنهم من قطاع غزة وصلوا إلى القاعدة الجوية في حتسريم.
وفي أول تعليق له على إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين بموجب اتفاق الهدنة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل "قامت بخطوة أولى مهمة وستعمل كل ما هو مطلوب لاستعادة المخطوفين".
MENAFN24112023000208011052ID1107482822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.