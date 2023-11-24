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غريفيث: نأمل أن يتبع الهدنة وقف إطلاق نار طويل الأمد

11/24/2023 7:14:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إنه يأمل أن تتبع يوم الهدنة الأول في غزة أيام إضافية، وأن تؤدي إلى وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد.

وكانت بدأت الهدنة الإنسانية في غزة أمس الجمعة، وتم على إثرها تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

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