غريفيث: نأمل أن يتبع الهدنة وقف إطلاق نار طويل الأمد

غريفيث: نأمل أن يتبع الهدنة وقف إطلاق نار طويل الأمد
التاريخ
11/24/2023 7:14:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إنه يأمل أن تتبع يوم الهدنة الأول في غزة أيام إضافية، وأن تؤدي إلى وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد.
وكانت بدأت الهدنة الإنسانية في غزة أمس الجمعة، وتم على إثرها تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
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