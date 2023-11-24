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إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم

11/24/2023 7:14:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن السلطات الإسرائيلية تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين ستقوم حركة "حماس" الفلسطينية بإطلاق سراحهم اليوم السبت.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية الخبر.


وكانت بدأت أمس الجمعة الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة، هدنة إنسانية مدتها أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيراً إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.


كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.


وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

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