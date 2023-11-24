إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الدفعة الثانية من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن السلطات الإسرائيلية تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين ستقوم حركة "حماس" الفلسطينية بإطلاق سراحهم اليوم السبت.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية الخبر.
وكانت بدأت أمس الجمعة الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة، هدنة إنسانية مدتها أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيراً إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.
كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.
وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.
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