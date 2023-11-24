خبراء: نتنياهو سيواصل الحرب على غزة للاحتفاظ بالسلطة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرى خبراء أن السبيل الوحيد لبقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة في ظل انخفاض شعبية حكومته هو مواصلة العملية العسكرية ضد حماس، التي يدعم الإسرائيليون الحرب ضدها.



ويعتقد زئيف حنين الخبير السياسي في جامعة "بار إيلان"، مثلا، أن التأييد الممنوح للحكومة التي يقودها نتنياهو متدنٍّ للغاية (أقل من 20 بالمئة)، وبهذا المستوى من الشعبية لا يمكنك بدء الحرب ولا يمكنك إنهائها وإنما يمكنك فقط مواصلتها.



وأضاف: "بالتأكيد يجب علينا استخدام كل الوسائل لتحرير أكبر عدد ممكن من الرهائن. من ناحية أخرى، تدني الشعبية يتطلب من نتنياهو محاولة تسجيل نقاط على المستوى الإسرائيلي. وفي أوساط الإسرائيليين، هناك مستوى دعم غير مسبوق لمواصلة العملية العسكرية ضد حماس، وهو يدرك ذلك.



برأي الخبير هناك عوامل أجبرت نتنياهو على قبول الهدنة، وهي الضغط الدولي، وكذلك ضغط عائلات الرهائن التي تطالب بوقف الحرب وإجراء صفقة تبادل، هذه العوامل أدت للرضوخ أمام مطالب وقف إطلاق نار مبدئي لمدة أربعة أيام بين إسرائيل وحماس.

بدوره، أكد الصحفي مقدم البرامج التلفزيونية الإسرائيلي فلاديمير بيدير أن الإسرائيليين يؤيدون وقفًا إنسانيًا مشروطًا لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، لكنهم سيطالبون بمواصلة الحرب ضد حماس.



وأضاف: "نأمل جميعا أن تستمر الحرب ضد حماس. في إسرائيل، نحن لا نؤيد وقف إطلاق النار غير المشروط.



وتابع قائلا: يجب أن تكون فترات التوقف الإنساني اليومية محدودة من أجل إطلاق سراح الرهائن، أما إنهاء الحرب بشكل كامل في هذه المرحلة فسوف يقابله الإسرائيليون بالرفض.



وبعد 48 يوما من القتال بدأت فجر يوم الجمعة 24 نوفمبر هدنة إنسانية مدتها أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

RT