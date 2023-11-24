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أوقفوا ((حربكم)) على المنتخب

11/24/2023 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فاجأني‭ ‬بصراحة‭ ‬شديدة‭ ‬الهجوم‭ ‬المبطن‭ ‬والغريب‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين،‭ ‬وكذلك‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬غير‭ ‬المنتظرة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬بالجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المزدوجة،‭ ‬وبهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬احتضنه‭ ‬ملعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬فاق‭ ‬الـ‮١٨‬‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬جماهيرنا‭ ‬التي‭ ‬نكن‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭.‬

ما‭ ‬فاجأني‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬حرف‭ ‬بوصلة‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬يتفق‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬خسارة‭ ‬فنية‭ ‬يتحملها‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬العام‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وتنسحب‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬المثالي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة‭.‬

البعض‭ ‬وللأسف‭ ‬حاول‭ ‬جاهدًا‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬شخوص‭ ‬عزيزة‭ ‬تعمل‭ ‬تطوعًا‭ ‬خدمة‭ ‬للبحرين‭ ‬وللمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬نعتبره‭ ‬واجهة‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاركات،‭ ‬ومسألة‭ ‬الهجوم‭ ‬البعيد‭ ‬عن‭ ‬الذوق‭ ‬والنقد‭ ‬الفني‭ ‬الهادف‭ ‬البناء،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قبوله‭ ‬إطلاقًا،‭ ‬وإن‭ ‬كنا‭ ‬نتفق‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬فنيًا‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬وإيضاح‭ ‬الصورة‭ ‬للجهاز‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬القناعات‭ ‬الواجب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭.‬

آلمني‭ ‬كثيرًا‭ ‬أسلوب‭ ‬‮«‬نصب‭ ‬المشانق‮»‬‭ ‬والعقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬لكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬فنيين‭ ‬ولاعبين‭ ‬وجهاز‭ ‬إداري،‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الإمارات،‭ ‬وكأنها‭ ‬مواجهة‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬القادمة،‭ ‬دون‭ ‬إدراك‭ ‬أو‭ ‬شعور‭ ‬بأننا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الطريق،‭ ‬وأمامنا‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬للتأهل‭ ‬حتى‭ ‬بصدارة‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانبنا‭ ‬والإمارات‭ ‬منتخبي‭ ‬اليمن‭ ‬والنيبال‭.‬

لسنا‭ ‬بصدد‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء،‭ ‬ولا‭ ‬نقف‭ ‬مجاملين‭ ‬نحابي‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬منتخبنا،‭ ‬ولكننا‭ ‬نختلف‭ ‬في‭ ‬الأسلوب‭ ‬المطروح‭ ‬وفي‭ ‬توقيته‭ ‬غير‭ ‬المناسب،‭ ‬وما‭ ‬طرح‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البرامج‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تنتقي‭ ‬أشخاصًا‭ ‬مؤهلين‭ ‬لتصحيح‭ ‬المسار،‭ ‬لا‭ ‬لبث‭ ‬السموم‭ ‬والتشهير‭ ‬ومحاولة‭ ‬الإساءة‭ ‬والنيل‭ ‬وتصفية‭ ‬الحسابات،‭ ‬وكأننا‭ ‬نساهم‭ ‬بهذه‭ ‬الأفعال‭ ‬في‭ ‬الهدم‭ ‬التدريجي‭ ‬لمنظومة‭ ‬المنتخب‭ ‬بكافة‭ ‬قواعدها‭.‬

كثيرون‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬أصبحوا‭ ‬مدربين‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة،‭ ‬وكثيرون‭ ‬نصبوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬نقادًا‭ ‬ومحللين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والأدهى‭ ‬والأمر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يمنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬والمساحة‭ ‬لنفث‭ ‬سمومهم،‭ ‬بمعاول‭ ‬هدم‭ ‬ستجعلنا‭ ‬نتخلف‭ ‬كثيرًا‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭.‬

بقي‭ ‬أن‭ ‬أشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مكافأة‭ ‬اللاعبين‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬لا‭ ‬يستدعي‭ ‬التهويل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬بقيادة‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬التحية‭ ‬والثناء،‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬عمله‭ ‬التطوعي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬صبره‭ ‬وسعة‭ ‬صدره‭ ‬في‭ ‬تقبل‭ ‬الصالح‭ ‬والطالح‭ ‬من‭ ‬الآراء،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬يستعيد‭ ‬منتخبنا‭ ‬عافيته‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬القادمة،‭ ‬وينهض‭ ‬سريعًا‭ ‬بتكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬ولاعبين‭ ‬وجهاز‭ ‬فني‭ ‬وإداري‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬جاهدًا‭ ‬لتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬لهذا‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭.‬

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