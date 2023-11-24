عندما يمكر الصغار (2)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)homehouse

وعطفا‭ ‬على‭ ‬حكاية‭ ‬الفيلم‭ ‬سردت‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬عندما‭ ‬بقي‭ ‬أصغر‭ ‬أولادي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بمفرده‭ ‬بينما‭ ‬لحق‭ ‬بنا‭ ‬إخوته‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وكنا‭ ‬أنا‭ ‬وزوجتي‭ ‬قد‭ ‬سبقناهم‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬بأسبوع،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أذكر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخوله‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬أنه‭ ‬ – كقاصر – ‭ ‬مسافر‭ ‬في‭ ‬صحبة‭ ‬اخوته،‭ ‬ورفضت‭ ‬سلطات‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بالسفر‭ ‬فقضى‭ ‬في‭ ‬بيتنا‭ ‬بمفرده‭ ‬معظم‭ ‬ساعات‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬مكثها‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬بنا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أقنع‭ ‬قريبا‭ ‬لنا‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الأمية‭ ‬التكنولوجية‭ ‬بأنه‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬كومبيوتر‭ ‬بيتنا‭ ‬لأداء‭ ‬مهام‭ ‬لا‭ ‬تتم‭ ‬إلا‭ ‬باستخدامه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ذلك‭ ‬القريب‭ ‬مساء‭ ‬لاصطحابه‭ ‬الى‭ ‬بيته‭ ‬لينام‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته،‭ ‬وكان‭ ‬قريبنا‭ ‬ذلك‭ ‬يحسب‭ ‬ان‭ ‬كمبيوتر‭ ‬بيتنا‭ ‬به‭ ‬مميزات‭ ‬خاصة‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬في‭ ‬غيره‭.‬

في‭ ‬مطار‭ ‬لندن‭ ‬احتجزت‭ ‬سلطات‭ ‬الجوازات‭ ‬الولد‭ ‬نحو‭ ‬ساعتين‭ ‬حتى‭ ‬اضطررت‭ ‬إلى‭ ‬الشكوى‭ ‬فتم‭ ‬‮«‬التحقيق‮»‬‭ ‬معي‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭: ‬ما‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاده؟‭ ‬ما‭ ‬عنوانك‭ ‬في‭ ‬لندن؟‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬ملامحه‭ (‬قلت‭ ‬لهم‭: ‬طالع‭ ‬حلو‭ ‬زي‭ ‬أبوه‭ ‬ولكنهم‭ ‬زجروني‭: ‬بلاش‭ ‬هزار‭ ‬فالمسألة‭ ‬جد‭ ‬ونحن‭ ‬نكافح‭ ‬تهريب‭ ‬الأطفال‭ ‬والاتجار‭ ‬بهم‭)‬،‭ ‬وكادوا‭ ‬يحتجزونه‭ ‬ويعتقلونني‭ ‬لأنني‭ ‬تلجلجت‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مولده،‭ ‬فهو‭ ‬وشقيقه‭ ‬الأكبر‭ ‬مولودان‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬وبذلك‭ ‬اختلطت‭ ‬علي‭ ‬الأمور‭ ‬وقلت‭ ‬لهم‭ ‬إنه‭ ‬مولود‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬كذا،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬يوم‭ ‬مولد‭ ‬شقيقه،‭ ‬ثم‭ ‬خرج‭ ‬الولد‭ ‬من‭ ‬دهاليز‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬مصحوباً‭ ‬بضابط‭ ‬جوازات‭ ‬ألقى‭ ‬نظرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬‮«‬شكلي‮»‬‭ ‬واقتنع‭ ‬بأنني‭ ‬فعلا‭ ‬والد‭ ‬الطفل‭ ‬الذكي‭ ‬معه‭. ‬وزال‭ ‬ضيقي‭ ‬من‭ ‬تأخير‭ ‬خروج‭ ‬ولدي‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬وشكرت‭ ‬الرجل‭. ‬وأوصلته‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬إقامتنا‭ ‬واحتضنته‭ ‬امه‭ ‬وكأنه‭ ‬كان‭ ‬مفقودا‭ ‬وهي‭ ‬تبكي،‭ ‬وتلعن‭ ‬لندن‭ ‬والملكة‭ ‬إليزابيث،‭ ‬وما‭ ‬جعلني‭ ‬أحس‭ ‬بالغيرة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الولد‭ ‬كان‭ ‬وقتها‭ ‬دون‭ ‬الـ15‭ ‬بقليل‭ ‬ولديه‭ ‬هاتف‭ ‬جوال‭ ‬ويرتدي‭ ‬بنطلون‭ ‬جينز‭ ‬وركب‭ ‬الطائرة‭ ‬وجاء‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬بمفرده،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يتسن‭ ‬لي‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬سنه‭ ‬سوى‭ ‬ركوب‭ ‬الحمير‭.‬

فكرت‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬هاتفياً‭ ‬بأمي‭ ‬لمعاتبتها‭ ‬لأنها‭ ‬قصرت‭ ‬في‭ ‬حقي‭ ‬في‭ ‬أمور‭ ‬كثيرة‭: ‬لم‭ ‬أعرف‭ ‬السريلاك‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رزقت‭ ‬بعيالي‭. ‬أما‭ ‬البامبرز‭ ‬فـ«خليها‭ ‬على‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سمعت‭ ‬به‭ ‬أمي‭ ‬فإنها‭ ‬ظلت‭ ‬تزعم‭ ‬أنه‭ ‬يسبب‭ ‬سرطان‭ ‬الجلد‭. ‬طبعاً‭ ‬ليس‭ ‬وارداً‭ ‬أن‭ ‬أعاتب‭ ‬أمي‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تطعمني‭ ‬البيرغر‭ ‬والبيتزا‭ ‬والآيسكريم،‭ ‬ولكن‭ ‬أمر‭ ‬ولدي‭ ‬الذي‭ ‬فارقنا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬أقاربنا‭ ‬أثار‭ ‬شجوني‭: ‬تركت‭ ‬أهلي‭ ‬وعمري‭ ‬11‭ ‬سنة‭ ‬لألتحق‭ ‬بالمدرسة‭ ‬المتوسطة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬بلدتنا‭.. ‬أذكر‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬أهرب‭ ‬بعيداً‭ ‬لأبكي‭ ‬بكاء‭ ‬مرا‭.. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ممكناً‭ ‬أن‭ ‬أبكي‭ ‬أمام‭ ‬الآخرين‭ ‬فأصبح‭ ‬أضحوكة‭: ‬عايز‭ ‬يمه؟‭ ‬لسه‭ ‬ما‭ ‬فطموك؟‭ ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬فارقت‭ ‬بيتنا‭ ‬وعمري‭ ‬11‭ ‬سنة‭ ‬للدراسة‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬قط‭ ‬أن‭ ‬أقمت‭ ‬مع‭ ‬أهلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الواحدة،‭ ‬وقد‭ ‬قضيت‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬المتوسطة‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬وأنا‭ ‬أسكن‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬المدرسة‭ ‬والجامعة‭. ‬وربما‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬فإن‭ ‬أبناء‭ ‬وبنات‭ ‬جيلي‭ ‬يحسون‭ ‬بعمق‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬وطن‭ ‬قدم‭ ‬لنا‭ ‬أفضل‭ ‬التعليم‭ ‬والطعام‭ ‬والسكن‭ (‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬الوطن‭ ‬السخي‭ ‬مباءة‭ ‬للفقر‭ ‬والجهل‭ ‬والمرض‭ ‬والحروب‭ ‬والكروب‭).‬