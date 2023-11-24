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النقد الإيجابي

11/24/2023 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬رأيي‭ ‬صواب‭ ‬يحتمل‭ ‬الخطأ،‭ ‬ورأي‭ ‬غيري‭ ‬خطأ‭ ‬يحتمل‭ ‬الصواب،‭ ‬حكمة‭ ‬تنسب‭ ‬إلى‭ ‬الإمام‭ ‬الشافعي،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬آخرون‭ ‬يعكسونه‭ ‬تماما‭ ‬بأن‭ ‬رايهم‭ ‬لا‭ ‬يحتمل‭ ‬الخطأ‭ ‬ورأي‭ ‬غيرهم‭ ‬لا‭ ‬يحتمل‭ ‬الصواب؛‭ ‬وهذه‭ ‬تمثل‭ ‬عقلية‭ ‬هدمية،‭ ‬مع‭ ‬اننا‭ ‬نساير‭ ‬مقولة‭ ‬الفرنسي‭ (‬فولتير‭): ‬قد‭ ‬أختلف‭ ‬معك‭ ‬في‭ ‬الراي‭ ‬ولكني‭ ‬مستعد‭ ‬لأن‭ ‬أدفع‭ ‬حياتي‭ ‬ثمنا‭ ‬لحقك‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬رأيك‭.‬


} ‭ ‬بعضهم‭ ‬هاتفني‭ ‬قائلا‭: ‬لماذا‭ ‬تتحفظ‭ ‬في‭ ‬رأيك‭ ‬تجاه‭ ‬حالات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬القضايا‭ ‬الرياضية،‭ ‬والرد‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬أمارس‭ ‬النقد‭ ‬الإيجابي‭ ‬وليس‭ ‬السلبي؛‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬عند‭ ‬ظاهر‭ ‬البعض‭ ‬الذي‭ ‬يتجه‭ ‬إلى‭ ‬النقد‭ ‬المتفرد،‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬النقد‭ ‬الهدمي،‭ ‬مع‭ ‬قناعتنا‭ ‬بأن‭ ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬لا‭ ‬يفسد‭ ‬قضية؛‭ ‬وبحيث‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاختلاف‭ ‬إلى‭ ‬عرقلة‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مستهدف‭.‬


} ‭ ‬تلونات‭ ‬نقدية‭ ‬إيجابية‭ ‬واخرى‭ ‬نقدية‭ ‬سلبية؛‭ ‬والفارق‭ ‬كبير‭ ‬فيما‭ ‬بينهما؛‭ ‬فالأول‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تصحيحية‭ ‬بالإفادة‭ ‬التي‭ ‬حصلت؛‭ ‬من‭ ‬إيجابية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز،‭ ‬او‭ ‬سلبية‭ ‬كشفتها‭ ‬الخسارة‭ ‬ومنعت‭ ‬تغطيتها‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الفوز‭ ‬لتصحيحها،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الحالات‭ ‬الانفعالية؛‭ ‬فالحالات‭ ‬النقدية‭ ‬السلبية‭ ‬وليس‭ (‬الهدمية‭) ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭!‬


} ‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬للمدرب‭ ‬خبرته،‭ ‬ويحتاج‭ ‬الى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬فيه‭ ‬بصمته‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬اليها؛‭ ‬وايضا‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬عباءة‭ ‬سلفه‭ (‬سوزا‭)‬،‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬اليد‭ ‬الطولى‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬الحالية،‭ ‬وان‭ (‬بيتزي‭) ‬بدا‭ ‬عليها‭ ‬مرحلة‭ ‬اصلاحية‭ ‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬فكره،‭ ‬وهو‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لا‭ ‬يتحرك‭ ‬بروح‭ ‬انفعالية،‭ ‬بل‭ ‬يسعى‭ ‬لاختبار‭ ‬فكره‭ ‬بهدوء‭ ‬وروية‭.‬


}
‬ولعل‭ ‬الأغلب‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬النقدية‭ ‬السلبية‭ ‬كانت‭ ‬عاطفية؛‭ ‬وبعضها‭ ‬لميول‭ ‬نادوية،‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬رؤى‭ ‬لا‭ ‬أظنها‭ ‬تصل‭ ‬للمدرب‭ (‬بيتزي‭) ‬بحكم‭ ‬عامل‭ ‬اللغة،‭ ‬وايضا‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يحاول‭ ‬تشتيت‭ ‬افكاره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإنصات‭ ‬لرؤى‭ ‬اقصائية‭ ‬متلونة‭ ‬الأمزاج‭ ‬والأهواء،‭ ‬ولأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لاحد‭ ‬ان‭ ‬يفرض‭ ‬رأيه‭ ‬الاستقصائي‭ ‬على‭ ‬المدرب؛‭ ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬حرية‭ ‬النقد‭ ‬مكفولة‭ ‬للجميع‭.‬


}
‬ايضا‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬ان‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬دور‭ ‬الكابتن‭ ‬مرجان‭ ‬عيد‭ ‬كمساعد‭ ‬وطني‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬هامشي؛‭ ‬بل‭ ‬له‭ ‬الدور‭ ‬التشاوري‭ ‬المؤثر‭ ‬وان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ظاهريا؛‭ ‬فالرجل‭ ‬بحكم‭ ‬خبرته‭ ‬مع‭ ‬المنتخبات‭ ‬كمساعد‭ ‬مع‭ ‬غير‭ ‬أجنبي‭ ‬يعرف‭ ‬حدود‭ ‬مسؤولياته،‭ ‬وان‭ ‬بيتزي‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬ان‭ ‬يستغني‭ ‬عن‭ ‬ملاحظاته؛‭ ‬وهي‭ ‬تشاورية‭ ‬محترمة‭ ‬وغير‭ ‬ملزمة‭.‬

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