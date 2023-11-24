تعيينات الشباب والتطوير الحكومي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

التطوير‭.. ‬التغيير‭.. ‬التدوير‭.. ‬التكليف‭.. ‬التعيين‭.. ‬جميعها‭ ‬وغيرها‭ ‬كثير،‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مفهوم‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬الحيوي،‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬ونقل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وضخ‭ ‬الدماء‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حراك‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي،‭ ‬بجانب‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬التنافسية‭ ‬الإيجابية‭ ‬بين‭ ‬الموظفين،‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬والمواطن‭.‬

تابعنا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬القرارات‭ ‬السامية‭ ‬والحكومية‭ ‬الكريمة،‭ ‬كما‭ ‬نتابع‭ ‬دائما،‭ ‬من‭ ‬حراك‭ ‬نشط،‭ ‬مدروس‭ ‬وممنهج‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬داخل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الحكومة،‭ ‬ولربما‭ ‬لاحظ‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬للوجوه‭ ‬الشبابية‭ -‬رجال‭ ‬ونساء‭- ‬بجانب‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرات،‭ ‬وتلك‭ ‬ميزة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬الجديد،‭ ‬والرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطوير‭ ‬الدائم‭ ‬والمستدام‭.‬

في‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة‭ ‬إدارية‭ ‬ناجحة‭ ‬وحيوية،‭ ‬تكون‭ ‬الكفاءة‭ ‬والثقة‭ ‬والخبرة،‭ ‬والتطلع‭ ‬نحو‭ ‬التطوير‭ ‬والتقدم،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬دواعي‭ ‬القرارات‭ ‬السليمة،‭ ‬ورسالة‭ ‬واضحة‭ ‬للجميع‭ ‬أن‭ ‬التميز‭ ‬والإنجاز،‭ ‬والإتقان‭ ‬والإبداع،‭ ‬هي‭ ‬مرتكزات‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬والمسؤوليات‭.. ‬وهي‭ ‬تكليف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬تشريف‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬منهجية‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬الجديدة،‭ ‬أضافت‭ ‬ثقافة‭ ‬إدارية‭ ‬رائدة،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬المسؤول‭ ‬السابق،‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬مهمة‭ ‬بأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬باقية،‭ ‬والوطن‭ ‬هو‭ ‬الأساس،‭ ‬وأن‭ ‬الجميع‭ ‬جنود‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬وتحت‭ ‬رهن‭ ‬الإشارة‭ ‬لأي‭ ‬موقع‭ ‬وتكليف‭ ‬وقرار،‭ ‬تمام‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬التقدير،‭ ‬لكل‭ ‬مسؤول‭ ‬أدى‭ ‬واجباته‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وتفان‭.‬

هي‭ ‬رسالة‭ ‬مجتمعية‭ ‬فاعلة،‭ ‬بأن‭ ‬المناصب‭ ‬لا‭ ‬تدوم،‭ ‬والوظيفة‭ ‬ليست‭ ‬حكرا‭ ‬على‭ ‬أحد،‭ ‬وليس‭ ‬شرطا‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬والتدوير‭ ‬والتعيين،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬قيادي‭ ‬أو‭ ‬مسؤول،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نقل‭ ‬تجربة‭ ‬إدارية‭ ‬ناجحة‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬ومؤسسة‭ ‬أخرى،‭ ‬ليزداد‭ ‬النجاح‭ ‬ويتضاعف‭ ‬الإنجاز‭.. ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬تحريك‭ ‬وتنشيط‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬بدماء‭ ‬جديدة‭.. ‬وحدهم‭ ‬فقط‭ ‬أصحاب‭ ‬التحليلات‭ ‬والإسقاطات،‭ ‬قد‭ ‬يفسرون‭ ‬بعض‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محلها‭.‬

كلمة‭ ‬شكر‭ ‬واجبة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أدى‭ ‬مسؤولياته‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬وإخلاص‭.. ‬ونصيحة‭ ‬حق‭ ‬ملزمة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬نال‭ ‬شرف‭ ‬التكليف‭ ‬الوطني‭.. ‬ابدأ‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬انتهى‭ ‬الآخرون،‭ ‬واستفد‭ ‬من‭ ‬الطاقات‭ ‬والكفاءات،‭ ‬وضاعف‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬وتجنب‭ ‬الأخطاء‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬نوعها‭ ‬وشكلها‭.. ‬واترك‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭ ‬الذي‭ ‬ستتركه‭ ‬بعد‭ ‬رحيلك‭ ‬عن‭ ‬موقعك‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭.. ‬فهذا‭ ‬ناموس‭ ‬الحياة‭ ‬وطبيعة‭ ‬الأشياء‭.‬

وأعلم‭ ‬أن‭ ‬أعظم‭ ‬نصيحة‭ ‬إدارية‭ ‬هي‭: ‬افتح‭ ‬عينك‭ ‬على‭ ‬الحقائق،‭ ‬وأغلق‭ ‬أذنك‭ ‬عن‭ ‬الوشاة‭.. ‬وستجد‭ ‬نفسك‭ ‬ناجحا‭ ‬ومحبوبا،‭ ‬ولديك‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬متجانس‭ ‬ومتميز‭.. ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬لأن‭ ‬أقول‭ ‬لك‭ ‬إن‭ ‬العكس‭ ‬صحيح‭ ‬كذلك‭.‬