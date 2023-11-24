البندقية تطبق ((ضريبة)) للحد من السياحة المفرطة
التاريخ
11/24/2023 7:12:07 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حددت بلدية البندقية الأيام التسعة والعشرين من سنة 2024 التي ستفرض فيها ضريبتها الجديدة البالغة 5 يورو على السياح الذين يأتون يوما واحدا إلى المدينة الإيطالية، التي تعاني مساوئ موجات السياحة الجماعية. ويبدأ تطبيق هذا الإجراء في الفترة التي تشهد ذروة الحركة السياحية وتمتد من 25 أبريل إلى 5 مايو، ثم تُفرض الضريبة خلال عطلات نهاية الأسبوع في مايو (11 و12 و18 و19 و25 و26 منه) وفي يونيو (8 و9 و15 و16 و22 و23 و29 و30 منه)، بالإضافة إلى عطلتي نهاية أسبوع في يوليو (6 و7 و13 و14 منه). وينحصر المستهدفون بهذه الضريبة التي أرجئ تطبيقها أكثر من مرة في السياح الذين يدخلون المدينة القديمة بين الثامنة والنصف صباحاً والرابعة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حسبما أوضحت البلدية في بيان. ونقل البيان عن رئيس البلدية لويجي برونيارو قوله إنها «ليست ثورة، بل هي الخطوة الأولى في نظام يرتب وصول الزوار الذين يأتون نهاراً ليوم واحد». وأوضح أنها «تجربة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المدينة، لمن يعيشون ويعملون فيها».
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