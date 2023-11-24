-->

Saturday, 25 November 2023 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البندقية تطبق ((ضريبة)) للحد من السياحة المفرطة

11/24/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حددت‭ ‬بلدية‭ ‬البندقية‭ ‬الأيام‭ ‬التسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ستفرض‭ ‬فيها‭ ‬ضريبتها‭ ‬الجديدة‭ ‬البالغة‭ ‬5‭ ‬يورو‭ ‬على‭ ‬السياح‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬مساوئ‭ ‬موجات‭ ‬السياحة‭ ‬الجماعية‭. ‬ويبدأ‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ذروة‭ ‬الحركة‭ ‬السياحية‭ ‬وتمتد‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬مايو،‭ ‬ثم‭ ‬تُفرض‭ ‬الضريبة‭ ‬خلال‭ ‬عطلات‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬مايو‭ (‬11‭ ‬و12‭ ‬و18‭ ‬و19‭ ‬و25‭ ‬و26‭ ‬منه‭) ‬وفي‭ ‬يونيو‭ (‬8‭ ‬و9‭ ‬و15‭ ‬و16‭ ‬و22‭ ‬و23‭ ‬و29‭ ‬و30‭ ‬منه‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عطلتي‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ (‬6‭ ‬و7‭ ‬و13‭ ‬و14‭ ‬منه‭). ‬وينحصر‭ ‬المستهدفون‭ ‬بهذه‭ ‬الضريبة‭ ‬التي‭ ‬أرجئ‭ ‬تطبيقها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬السياح‭ ‬الذين‭ ‬يدخلون‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بين‭ ‬الثامنة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحاً‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي،‭ ‬حسبما‭ ‬أوضحت‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬لويجي‭ ‬برونيارو‭ ‬قوله‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬ثورة،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬يرتب‭ ‬وصول‭ ‬الزوار‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬نهاراً‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬لمن‭ ‬يعيشون‭ ‬ويعملون‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

MENAFN24112023000055011008ID1107482799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث