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غرفة في لاجوس تتيح فرصة للتنفيس عن الغضب المكبوت

11/24/2023 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بإمكان‭ ‬النيجيريين‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬وسيلة‭ ‬آمنة‭ ‬للتنفيس‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬أن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬من‭ ‬العلاج‭... ‬‮«‬غرفة‭ ‬الغضب‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬كسر‭ ‬زجاج‭ ‬وتحطيم‭ ‬خزائن‭ ‬ملابس‭ ‬وتدمير‭ ‬أجهزة‭ ‬إلكترونية‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬عواقب‭. ‬تقدم‭ ‬غرفة‭ ‬‮«‬شادو‭ ‬ريدج‭ ‬روم‮»‬‭ ‬في‭ ‬لاجوس،‭ ‬العاصمة‭ ‬التجارية‭ ‬لنيجيريا،‭ ‬جلسات‭ ‬مدتها‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬مقابل‭ ‬7500‭ ‬نايرا‭ (‬8 , 93‭ ‬دولارات‭). ‬وقال‭ ‬بانجوكو‭ ‬باباجيد‭ ‬جيمس،‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬الغرفة،‭ ‬إن‭ ‬الفكرة‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬أزمة‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬نيجيريا،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬موضوع‭ ‬محظور‮»‬‭ ‬مناقشته‭ ‬علانية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أردنا‭ ‬تشكيل‭ ‬مجموعة‭ ‬تتشابه‭ ‬فيها‭ ‬الأفكار،‭ ‬وأن‭ ‬نجعل‭ ‬الناس‭ ‬يفهمون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬حقيقي‭ ‬وسنحاول‭ ‬التنفيس‭ ‬عنه‮»‬‭. ‬ويحمل‭ ‬الزبائن‭ ‬معدات‭ ‬واقية‭ ‬ومضرب‭ ‬بيسبول‭ ‬ومجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬سيكسرونها،‭ ‬مثل‭ ‬الأكواب‭ ‬الزجاجية‭ ‬والأطباق‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والأثاث‭. ‬ولاقت‭ ‬الغرفة‭ ‬استحسانا‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬لاجوس،‭ ‬الذين‭ ‬تدفقوا‭ ‬عليها‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة،‭ ‬والانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬محل‭ ‬الخلاف،‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقالت‭ ‬نانسي‭ ‬إيجوي،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الزبائن،‭ ‬بعد‭ ‬الجلسة‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬غاضبة‭ ‬حقا‭... ‬العيش‭ ‬في‭ ‬لاجوس‭ ‬أمر‭ ‬فظيع،‭ ‬ومن‭ ‬المحبط‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬أنيتا‭ ‬كريستيان،‭ ‬وهي‭ ‬عميلة‭ ‬أخرى،‭ ‬أنها‭ ‬جاءت‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬الغضب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقدت‭ ‬صديقة‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬كان‭ ‬علي‭ ‬القدوم‭ ‬والتنفيس‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬لأنه‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬متنفس،‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬محزنا‭ ‬حقا‮»‬‭. ‬

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