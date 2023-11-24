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مخاوف بريطانية من استحواذ الإمارات على مجموعة ((تلجراف)) وتـحـرك رسمي لوقف الصفقة

11/24/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الغارديان‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مساع‭ ‬لوزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬لوسي‭ ‬فريزر‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬استحواذ‭ ‬شركة‭ ‬بريطانية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬تلغراف‮»‬‭ ‬الإعلامية‭ ‬الشهيرة‭. ‬تقرير‭ ‬الصحيفة‭ ‬البريطانية‭ ‬كشف‭ ‬أن‭ ‬الوزيرة‭ ‬‮«‬فريزر‮»‬‭ ‬بصدد‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬المقترحة‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬بيرد‭ ‬آي‭ ‬إم‭ ‬آي‮»‬‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭. ‬وصرحت‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬البريطانية‭ ‬بأن‭ ‬لديها‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬احتمال‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬التحريرية‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬تلغراف‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ملكية‭ ‬ IMI ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬حكومة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اعتبارات‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‮»‬‭ ‬المتعلقة‭ ‬بـ«سداد‭ ‬القرض‭ ‬المزمع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عائلة‭ ‬باركلي‭ ‬والاستحواذ‭ ‬المخطط‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬ Telegraph ‭ ‬ Media ‭ ‬ Group ‭ ‬بواسطة‭ ‬ RedBird ‭ ‬ IMI ‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬الغارديان‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬ RedBird ‭ ‬ IMI ‭ ‬لديها‭ ‬‮«‬روابط‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬إعلامية‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬وجهات‭ ‬نظر‭ ‬حزبية‮»‬،‭ ‬و‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬تعددية‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬تمتلك‭ ‬ IMI ‭ ‬شركات‭ ‬البث‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مثل‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭. ‬وذكرت‭ ‬الوزيرة‭ ‬‮«‬فريزر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف‭ ‬‮«‬تستدعي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التحقيق‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬‮«‬تفكر‮»‬‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬إشعار‭ ‬بالتدخل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أسباب‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭. ‬وتم‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬مخاوف‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬لويدز‭ ‬المصرفية،‭ ‬وعائلة‭ ‬باركلي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬التلغراف‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬بيرد‭ ‬أي‭ ‬أم‭ ‬أي‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ريد‭ ‬بيرد‭ ‬كابيتال‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬السابق‭ ‬جيف‭ ‬زوكر،‭ ‬وشركة‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الدولية‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الإعلامية‭ ‬إنه‭ ‬اتفق‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬قروض‭ ‬لعائلة‭ ‬باركلي‭ ‬البريطانية‭ ‬وضمان‭ ‬سداد‭ ‬ديون‭ ‬العائلة‭ ‬لبنك‭ ‬لويدز‭. ‬وكانت‭ ‬عائلة‭ ‬باركلي‭ ‬تمتلك‭ ‬الصحيفة‭ ‬ذات‭ ‬التوجهات‭ ‬اليمينية‭ ‬والمجلة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬وضعهما‭ ‬تحت‭ ‬الحراسة‭ ‬القضائية،‭ ‬وتعرضت‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬لضغوط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬المحافظين‭ ‬بشأن‭ ‬الصفقة‭ ‬المقترحة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬نظراً‭ ‬لمخاوفهم‭ ‬بشأن‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬المصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬لشركة‭ ‬مدعومة‭ ‬بأموال‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬تمتلك‭ ‬صحيفة‭ ‬بريطانية‭ ‬تدعم‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬قضايا‭ ‬يمين‭ ‬الوسط‭. ‬سيؤدي‭ ‬قرار‭ ‬فحص‭ ‬الصفقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشعار‭ ‬التدخل‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭ (‬ PIIN ‭) ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمين‭ ‬ Ofcom ‭ ‬وهيئة‭ ‬المنافسة‭ ‬والأسواق‭. ‬وبينما‭ ‬قالت‭ ‬فريزر‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارًا‭ ‬نهائيًا‭ ‬بشأن‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تجعل‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬رسمي‭ ‬أمرًا‭ ‬مرجحًا‭ ‬للغاية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لأشخاص‭ ‬مطلعين‭ ‬على‭ ‬العملية‭.‬

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