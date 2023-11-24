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نجاح اختبار حاسم لصاروخ ((أريان 6)) قبل رحلته الأولى

11/24/2023 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أجريَت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬كورو‭ ‬في‭ ‬جويانا‭ ‬تجربة‭ ‬‮«‬واسعة‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬للصاروخ‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬أريان‭ ‬6‮»‬‭ ‬تمهيدا‭ ‬لرحلته‭ ‬الأولى‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬ونجح‭ ‬خلالها‭ ‬تشغيل‭ ‬المحرّك‭ ‬‮«‬فالكن‭ ‬2‭.‬1‮»‬‭ ‬في‭ ‬الطبقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬الصاروخ‭. ‬

وأكّدت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أريان‭ ‬جروب‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نجاح‭ ‬اختبار‭ ‬التشغيل‭ ‬الطويل‭ ‬المدى‭ ‬في‭ ‬غويانا‭ ‬لـ‭(‬أريان‭ ‬6‭) ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إطلاق‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬الذي‭ ‬تولّت‭ ‬تصنيعه‭. ‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬أريان‭ ‬جروب‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تشغيل‭ ‬المحرّك‭ ‬‮«‬فالكن‭ ‬2‭.‬1‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬نحو‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬‮«‬اتاح‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬مرحلة‭ ‬الطيران‭ ‬الكاملة‭ ‬للطبقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ (‬اريان‭ ‬6‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاكاة‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬كامل‭ ‬للإطلاق‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬جوزيف‭ ‬أشباخر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفرق‭ ‬اختبرت‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬الصاروخ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬الأرض‮»‬‭.
‬أما‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬أريان‭ ‬جروب‮»‬‭ ‬مارتان‭ ‬سيون‭ ‬فرأى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬وُصِفَت‭ ‬بأنها‭ ‬حاسمة‭ ‬‮«‬تقرّب‭ ‬أكثر‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬الرحلة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬للصاروخ‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬إجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬إضافية‭ ‬قبل‭ ‬الرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬تهدف‭ ‬خصوصاً‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬قدرة‭ ‬الصاروخ‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬أعطال‭.
‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬الكاملة‭ ‬لاختبار‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬لن‭ ‬تُعلن‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬كل‭ ‬الإعدادات‭. ‬وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬هندسة‭ ‬نظام‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬أريان‭ ‬6‮»‬‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬دومينيكو‭ ‬ريستا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسألة‭ ‬الأساسية‭ ‬ستكون‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬الاختبار‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬لصاروخ‭ ‬‮«‬أريان‭ ‬6‮»‬‭ ‬المصمم‭ ‬لمواجهة‭ ‬منافسة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬مقررة‭ ‬مبدئياً‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬لكنها‭ ‬أرجئت‭ ‬مراراً‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬ومشاكل‭ ‬فنية‭.‬

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