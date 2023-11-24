نجاح اختبار حاسم لصاروخ ((أريان 6)) قبل رحلته الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أجريَت يوم الخميس في قاعدة كورو في جويانا تجربة «واسعة النطاق» للصاروخ الأوروبي «أريان 6» تمهيدا لرحلته الأولى المقررة في 2024، ونجح خلالها تشغيل المحرّك «فالكن 2.1» في الطبقة الرئيسية من الصاروخ.
وأكّدت شركة «أريان جروب» في بيان: «نجاح اختبار التشغيل الطويل المدى في غويانا لـ(أريان 6) على منصة إطلاق» هذا الصاروخ الذي تولّت تصنيعه.
وأوضحت «أريان جروب» أن تشغيل المحرّك «فالكن 2.1» الذي استمر نحو ثماني دقائق «اتاح التحقق من صحة مرحلة الطيران الكاملة للطبقة الرئيسية من (اريان 6) من خلال محاكاة جدول زمني كامل للإطلاق».
وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن «الفرق اختبرت كل مرحلة من رحلة الصاروخ من دون أن يغادر الأرض».
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة «أريان جروب» مارتان سيون فرأى أن هذه الخطوة التي وُصِفَت بأنها حاسمة «تقرّب أكثر قليلاً من الرحلة الأولى» للصاروخ.
وأشار إلى وجوب إجراء اختبارات إضافية قبل الرحلة الأولى تهدف خصوصاً إلى إثبات قدرة الصاروخ على الاستمرار في حال حصول أعطال.
إلا أن النتائج الكاملة لاختبار يوم الخميس لن تُعلن قبل 30 نوفمبر، بعد تحليل كل الإعدادات. وأوضح رئيس قسم هندسة نظام إطلاق «أريان 6» في وكالة الفضاء الأوروبية دومينيكو ريستا لوكالة فرانس برس أن «المسألة الأساسية ستكون تحديد ما إذا كنا بحاجة إلى تكرار الاختبار».
وكانت الرحلة الأولى لصاروخ «أريان 6» المصمم لمواجهة منافسة شركة «سبايس إكس» الأمريكية مقررة مبدئياً عام 2020، لكنها أرجئت مراراً بسبب جائحة كوفيد-19 ومشاكل فنية.
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