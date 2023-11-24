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تحذيرات من إقبال عالمي على أدوية السكري لعلاج السمنة

11/24/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دخل‭ ‬علاج‭ ‬السمنة‭ ‬‮«‬عصراً‭ ‬جديداً‮»‬‭ ‬بفضل‭ ‬أدوية‭ ‬مصممة‭ ‬أساساً‭ ‬ضد‭ ‬السكري‭ ‬لكنها‭ ‬تسهم‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الوزن‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬المزمن‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬آفة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬أصواتاً‭ ‬كثيرة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الحذر‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستخدام‭ ‬المحرّف‭ ‬لهذه‭ ‬المنتجات‭. ‬

وتقوم‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬مكوّن‭ ‬شبيه‭ ‬بهرمون‭ ‬الجلوكاكون‭ ‬أو‭ ‬‮«‬جي‭ ‬إل‭ ‬بي‭-‬1‮»‬‭ (‬ GLP ‭-‬1‭) ‬الناجم‭ ‬من‭ ‬الأمعاء‭ ‬والذي‭ ‬يعزز‭ ‬إفراز‭ ‬البنكرياس‭ ‬الإنسولين‭ ‬ويرسل‭ ‬إشارة‭ ‬شبع‭ ‬إلى‭ ‬الدماغ‭ ‬بعد‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭. ‬

ولذلك‭ ‬توصف‭ ‬الأدوية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬‮«‬جي‭ ‬إل‭ ‬بي‭-‬1‮»‬‭ ‬لعلاج‭ ‬السمنة‭ ‬أو‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬المترافقين‭ ‬مع‭ ‬عوامل‭ ‬اعتلال‭.‬

وقالت‭ ‬أستاذة‭ ‬التغذية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بيتييه‭-‬سالبيتريير‭ ‬ومديرة‭ ‬وحدة‭ ‬أبحاث‭ ‬التغذية‭ ‬والسمنة‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬للصحة‭ ‬والبحوث‭ ‬الطبية‭ ‬كارين‭ ‬كليمان‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نلمس‭ ‬تأثيرات‭ ‬على‭ ‬فقدان‭ ‬الوزن‭ ‬لم‭ ‬نشهدها‭ ‬سابقاً‭ ‬مقارنة‭ ‬بأدوية‭ ‬أخرى،‭ ‬وهذه‭ ‬النتائج‭ ‬قد‭ ‬تقارب‭ ‬جراحة‭ ‬السمنة‮»‬‭. ‬

ووصفت‭ ‬ذلك‭ ‬بأنه‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬حقيقي‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تُعالج‭ ‬المرض‮»‬‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬وقف‭ ‬العلاج‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬معاودة‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن‭. ‬

ورأى‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬فريديريك‭ ‬بيزار‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ثورة‭ ‬دوائية‭ ‬ومجتمعية‭ ‬حقيقية‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬شدّد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توخّي‭ ‬الحذر،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬دواء‭ ‬جديد‭.‬

وأسهم‭ ‬تناوُل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬ونجوم‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عبر‭ ‬صفحاتهم‭ ‬فوائد‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬عليها،‭ ‬لاقتناع‭ ‬كثر‭ ‬بأنها‭ ‬الطريقة‭ ‬الأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الكيلوجرامات‭ ‬الزائدة‭. ‬

إذاً‭ ‬ثمة‭ ‬تحوير‭ ‬لاستخدام‭ ‬بعض‭ ‬جزيئات‭ ‬‮«‬جي‭ ‬إل‭ ‬بي‭-‬1‮»‬،‭ ‬منها‭ ‬سيماجلوتايد‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬أوزمبيك‮»‬‭ ‬المضاد‭ ‬للسكري،‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬نوفو‭ ‬نورديسك‮»‬‭ ‬الدنماركية‭. ‬

وأعلنت‭ ‬‮«‬نوفو‭ ‬نورديسك‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬الدوائية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬استثمارا‭ ‬جديدا‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬لإنتاج‭ ‬مضادات‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬باريس‭.
‬ونحذّر‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الفرنسية‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬حصول‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الكميات‭ ‬المتوافرة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الدواء‭ ‬الضروري‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭. ‬

ووصل‭ ‬التهافت‭ ‬على‭ ‬‮«‬أوزمبيك‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬انتشار‭ ‬حقن‭ ‬مزيّفة‭ ‬لهذا‭ ‬الدواء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬حذرت‭ ‬منه‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والفرنسية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬المسماة‭ ‬نظائر‭ ‬‮«‬جي‭ ‬إل‭ ‬بي‭-‬1‮»‬،‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬كالغثيان‭ ‬والقيء‭ ‬واضطرابات‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭. ‬

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