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تجيد اليابانية تحدثا وكتابةطالبة بحرينية تتقن 4 لغات في سن مبكرة

11/24/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬


آمنة‭ ‬عراد‭ ‬شابة‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الجامعية‭ ‬الثالثة،‭ ‬تتقن‭ ‬4‭ ‬لغات‭ ‬متشعبة‭ ‬ومختلفة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اليابانية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬والتركية‭ ‬والعربية‭. ‬وتجيد‭ ‬اللغة‭ ‬اليابانية‭ ‬تحدثا‭ ‬وكتابة‭.‬

وتقول‭ ‬الطالبة‭ ‬المتفوقة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬آمنة‭ ‬عراد‭: ‬‮«‬لدي‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬أيضا،‭ ‬بسبب‭ ‬القابلية‭ ‬السمعية‭. ‬واكتشفت‭ ‬قدرتي‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭. ‬بدأت‭ ‬حينها‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة‭ ‬اليابانية‭ ‬عبر‭ ‬البرامج‭ ‬والمسلسلات‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أتابعها،‭ ‬وأتقنتها‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‮»‬‭.‬

وتضيف‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أتعلم‭ ‬اللغة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصفوف‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنظم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدروس‭ ‬الخصوصية‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الدروس‭ ‬الإلكترونية‮»‬‭.‬

وتتابع‭ ‬آمنة‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬اتقن‭ ‬حروف‭ ‬الهيراغانا‭ ‬والكاتاكانا‭ ‬وبعض‭ ‬الحروف‭ ‬الصينية‭ (‬الكانجي‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬ألفي‭ ‬حرف‮»‬‭. ‬ويفوق‭ ‬عدد‭ ‬حروف‭ ‬الهيراغانا‭ ‬والكاتاكانا‭ ‬40‭ ‬حرفا‭.‬

وفي‭ ‬اليابانية‭ ‬ثلاثة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الحروف‭ ‬هي‭ ‬هيراغانا‭ ‬وكاتاكانا‭ ‬وكانجي؛‭ ‬هيراغانا‭ ‬وكاتاكانا‭ ‬هي‭ ‬حروف‭ ‬صوتية‭ ‬يمثل‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬مقطعًا‭ ‬صوتيًا‭ ‬واحدًا،‭ ‬أما‭ ‬الكانجي‭ ‬فهي‭ ‬الجزء‭ ‬الأصعب‭ ‬من‭ ‬اللغة‭ ‬اليابانية‭ ‬وخاصة‭ ‬للأجانب،‭ ‬وتستخدم‭ ‬مع‭ ‬الهيراغانا‭ ‬والكاتاكانا‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬اللغة‭ ‬اليابانية،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬صيني‭ ‬استوردت‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬الميلادي‭. ‬وتتألف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬حرفاً،‭ ‬ويمثل‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬مقطعاً‭ ‬صوتياً‭ (‬يحتوي‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬على‭ ‬حرف‭ ‬ساكن‭ ‬وحرف‭ ‬متحرك‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬كا‮»‬‭). ‬ويتم،‭ ‬باستخدام‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬الإضافية‭ ‬الخاصة،‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬كافة‭ ‬متغيرات‭ ‬الأصوات‭ ‬الأصلية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬أصوات‭ ‬اللغة‭ ‬اليابانية‭ ‬الحديثة‭. ‬وتستخدم‭ ‬‮«‬الهيراغانا‮»‬‭ ‬و«الكانجي‮»‬‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬الكلمات‭ ‬اليابانية‭ ‬العادية،‭ ‬بينما‭ ‬تخصص‭ ‬‮«‬الكاتاكانا‮»‬‭ ‬لكتابة‭ ‬الكلمات‭ ‬الدخيلة‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وفي‭ ‬كتابة‭ ‬أسماء‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأجانب‭ ‬والأماكن‭ ‬الأجنبية،‭ ‬والأصوات،‭ ‬وأصوات‭ ‬الحيوانات‭.‬

وبينت‭ ‬عراد‭: ‬‮«‬يمكنني‭ ‬اليوم‭ ‬التواصل‭ ‬والتخاطب‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الياباني،‭ ‬حيث‭ ‬لدي‭ ‬أصدقاء‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الأم‭ ‬اتواصل‭ ‬معهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭. ‬وتخطط‭ ‬الطالبة‭ ‬الشغوفة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الياباني‭ ‬والسفر‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬المحببة‭ ‬لها‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬المحلية‭ ‬هناك‭. ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬لتدريب‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفوف‭ ‬متخصصة‭.‬

وتبين‭ ‬آمنة‭ ‬أنها‭ ‬تعلمت‭ ‬أيضا‭ ‬اللغة‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسلسلات،‭ ‬وهي‭ ‬تتقن‭ ‬اللغة‭ ‬تحدثا‭ ‬وقراءةً،‭ ‬وتستخدمها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭. ‬وبدأت‭ ‬تعلم‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صفوف‭ ‬متخصصة،‭ ‬وتخطط‭ ‬لإتقانها‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭. ‬كما‭ ‬تنوي‭ ‬آمنة‭ ‬تعلم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬بسبب‭ ‬قدرتها‭ ‬السمعية،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬الألمانية‭. ‬

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