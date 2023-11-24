المحترف البريطاني غاري كينغ يتصدر كأس جلالة الملك حمد للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيمت صباح أمس الجمعة 24 نوفمبر منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشرة حيث يشارك فيها 100 لاعب من محترفي وهواة المنطقة والعالم وقد أبدى العديد من اللاعبين المحترفين خاصة إصرارهم لتقديم جولة جديدة بأفضل المستويات الفنية
والخبرات والمهارات التي تجعلهم في المقدمة وتحقيق نتائج إيجابية وقد ساعد على ذلك جاهزية ملعب النادي الملكي للجولف إضافة إلى الأجواء التي تساعد اللاعبين على تقديم أفضل المستويات خاصة أنه تم في هذه الجولة تصفية اللاعبين المشاركين إلى 50 لاعبا سوف يتنافسون على لقب الكأس الغالية والمراكز المتقدمة التي تضيف إليهم النقاط على مستوى التصنيف العالمي حيث إن البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي لأنها تلعب
على
3 جولات.
هذا وقد جاءت نتائج الجولة الثانية قوية من ناحية الأرقام القياسية التي تحققت بفضل الأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون رغبة منهم للوصول إلى الجولة الختامية حيث استطاع 20 لاعبا من تحقيق نتائج متميزة وتحقيق أرقام تحت المعدل وهذا إنجاز يظهر قوة المنافسة والإثارة التي تحققت خلال هذه البطولة ولأول مرة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2007 م وقد تصدر مجموع الجولتين اللاعب المحترف البريطاني
غاري كينغ حيث جمع 135 نقطة بمعدل 9 ضربات تحت المعدل.
وجاء في المركز الثاني الأمريكي كول مادي وجمع 136 نقطة بمعدل 8 ضربات تحت المعدل.
وفي المركز الثالث جاء اللاعب البريطاني توم لبمب وجمع 138 نقطة بمعدل 6 ضربات تحت المعدل.
وكان المركز الرابع المكرر من نصيب كل من اللاعب السويدي أريك جوناسون واللاعب الأيرلندي ايون موفي بعد أن جمعوا 140 نقطة بمعدل 4 ضربات تحت المعدل.
وفي المركز السادس المكرر جاء كل من اللاعبين البريطانيين جوشوا وايت و بنجامين ديفيد وليرد شيبرد والأيرلندي بعد أن جمعوا 141 نقطة.
وفي المركز العاشر المكرر جاء كل من اللاعب الإماراتي جوشوا غرينفيلي واللاعبين البريطانيين
توم سلومن وراسل تشرستايل بعد أن جمعوا 142 نقطة.
هذا وقد استطاع لاعب المنتخب الوطني أحمد الزايد تحقيق المركز الثالث عشر مكرر بتحقيقه ضربة تحت المعدل وهذا إنجاز
شخصي له تحقيق هذا المركز متقدما على العديد من اللاعبين المحترفين.
وسوف تنطلق الجولة الختامية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الساعة الثامنة صباحاً وستكون هي جولة الحزم حيث ستشهد نهاية الجولة تتويج اللاعبين الفائزين في البطولة من الفئتين المحترفين والهواة في احتفال رسمي يقام في تمام الساعة
الثالثة
عصراً.
والجدير بالذكر أن هذه البطولة تقام برعاية عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية حيث بتلكو الراعي الرسمي للبطولة للمرة الخامسة عشرة على التوالي وكان لدعمها المتواصل والمساندة للبطولة الأثر الكبير في مواصلة الاتحاد البحريني للجولف بتنظيم البطولة بمستوى مميز ساهم في النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية كما يشارك في دعم البطولة كل من شركة ألمنيوم البحرين ألبا وشركة الخليج للبتروكيماويات وشركة ناس للمقاولات وشركة فولاذ القابضة ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين والكويت وبيت التمويل الكويتي وخليجي بنك حيث كان لمساهمتهم وتشجيعهم سبب رئيسي في تطور هذه البطولة وزيادة المنافسة والإثارة ومشاركة العديد من اللاعبين المحترفين والهواة الذين يقدمون مستويات عالية
في
رياضة
الجولف.
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