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المحترف البريطاني غاري كينغ يتصدر كأس جلالة الملك حمد للجولف

11/24/2023 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيمت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬100‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬محترفي‭ ‬وهواة‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬خاصة‭ ‬إصرارهم‭ ‬لتقديم‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬بأفضل‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭
‬والخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬تجعلهم‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬وقد‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬جاهزية‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأجواء‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬تصفية‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬لاعبا‭ ‬سوف‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬الغالية‭ ‬والمراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تضيف‭ ‬إليهم‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لأنها‭ ‬تلعب‮
‬على‮
‬3‭ ‬جولات‭. ‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬بفضل‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬رغبة‭ ‬منهم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬20‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أرقام‭ ‬تحت‭ ‬المعدل‭ ‬وهذا‭ ‬إنجاز‭ ‬يظهر‭ ‬قوة‭ ‬المنافسة‭ ‬والإثارة‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬م‭ ‬وقد‭ ‬تصدر‭ ‬مجموع‭ ‬الجولتين‭ ‬اللاعب‭ ‬المحترف‭ ‬البريطاني‭
‬غاري‭ ‬كينغ‭ ‬حيث‭ ‬جمع‭ ‬135‭ ‬نقطة‭ ‬بمعدل‭ ‬9‭ ‬ضربات‭ ‬تحت‭ ‬المعدل‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الأمريكي‭ ‬كول‭ ‬مادي‭ ‬وجمع‭ ‬136‭ ‬نقطة‭ ‬بمعدل‭ ‬8‭ ‬ضربات‭ ‬تحت‭ ‬المعدل‭.‬

وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬جاء‭ ‬اللاعب‭ ‬البريطاني‭ ‬توم‭ ‬لبمب‭ ‬وجمع‭ ‬138‭ ‬نقطة‭ ‬بمعدل‭ ‬6‭ ‬ضربات‭ ‬تحت‭ ‬المعدل‭.‬

وكان‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬المكرر‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬السويدي‭ ‬أريك‭ ‬جوناسون‭ ‬واللاعب‭ ‬الأيرلندي‭ ‬ايون‭ ‬موفي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جمعوا‭ ‬140‭ ‬نقطة‭ ‬بمعدل‭ ‬4‭ ‬ضربات‭ ‬تحت‭ ‬المعدل‭.‬

وفي‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬المكرر‭ ‬جاء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬البريطانيين‭ ‬جوشوا‭ ‬وايت‭ ‬و‭ ‬بنجامين‭ ‬ديفيد‭ ‬وليرد‭ ‬شيبرد‭ ‬والأيرلندي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جمعوا‭ ‬141‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬المكرر‭ ‬جاء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬جوشوا‭ ‬غرينفيلي‭ ‬واللاعبين‭ ‬البريطانيين‭
‬توم‭ ‬سلومن‭ ‬وراسل‭ ‬تشرستايل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جمعوا‭ ‬142‭ ‬نقطة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬استطاع‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬الزايد‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬مكرر‭ ‬بتحقيقه‭ ‬ضربة‭ ‬تحت‭ ‬المعدل‭ ‬وهذا‭ ‬إنجاز‭
‬شخصي‭ ‬له‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭.‬

وسوف‭ ‬تنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحاً‭ ‬وستكون‭ ‬هي‭ ‬جولة‭ ‬الحزم‭ ‬حيث‭ ‬ستشهد‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭ ‬تتويج‭ ‬اللاعبين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬الفئتين‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬رسمي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة
الثالثة
عصراً‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬برعاية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬حيث‭ ‬بتلكو‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للبطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وكان‭ ‬لدعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬والمساندة‭ ‬للبطولة‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬بتنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬بمستوى‭ ‬مميز‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬كما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البطولة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ألبا‭ ‬وشركة‭ ‬الخليج‭ ‬للبتروكيماويات‭ ‬وشركة‭ ‬ناس‭ ‬للمقاولات‭ ‬وشركة‭ ‬فولاذ‭ ‬القابضة‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬وخليجي‭ ‬بنك‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لمساهمتهم‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬سبب‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وزيادة‭ ‬المنافسة‭ ‬والإثارة‭ ‬ومشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‮
‬في‮
‬رياضة
الجولف‭.‬

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