بطولة عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينجيوسف فلاح يقترب من لقب الرجال والشطي في صدارة الكبار

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- Akhbar Al Khaleej) مع تبقي يوم واحد على ختام بطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينج التي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج على صالة مركز أرض المرح يقترب اللاعب يوسف فلاح من الفوز باللقب في مسابقة الرجال في ظل تصدره 2184 نقطة فيما يحتل على الماص المركز الثاني 2175 نقطة، ويأتي الكويتي خالد الضبياني ثالثا 2157 نقطة ومواطنه محمد عبدالله رابعا 2149 نقطة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود خامسا 2144 نقطة.
وفي مسابقة الرجال تحتل اللاعبة الكويتية وسمية العبدالله المركز الأول 1763 نقطة والإماراتية العنود عبدالله ثانية 1716 نقطة والبريطانية سامنثا ثالثة 1714 نقطة ونورة سلطان رابعة 1703 نقطة وليلى الجناحي خامسة 1679 نقطة.
وفي مسابقة الكبار يحتل اللاعب الكويتي يعقوب الشطي المركز الأول 2016 نقطة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود ثانيا 1998 نقطة والسعودي ياسر ابوالريش ثالثا 1978 نقطة والكويتي خالد قعود رابعا 1945 نقطة والكويتي إياد الأميري خامسا 1944 نقطة.
ويتصدر السعودي نواف التميمي مسابقة الشباب 2142 نقطة والكويتي عبدالرزاق عبدالله ثانيا 2125 ثانيا والسعودي عبدالعزيز التميمي ثالثا 2117 نقطة والسعودي زياد الطويريب رابعا 2105 نقطة والسعودي أحمد ابوالريش خامسا 2096 نقطة.
وأسفرت نتائج الجوائز اليومية لأعلى ثلاثة أشواط عن فوز اللاعب الإماراتي علي الراشد بمسابقة الرجال 731 نقطة، وفوز الكويتي إياد الأميري بمسابقة الكبار 673 نقطة وفوز اللاعبة البريطانية سامنثنا بمسابقة السيدات 588 نقطة وفوز اللاعب السعودي عبدالمجيد العسلاني بمسابقة الشباب 715 نقطة.
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