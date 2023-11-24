بطولة عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينجيوسف فلاح يقترب من لقب الرجال والشطي في صدارة الكبار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬تحتل‭ ‬اللاعبة‭ ‬الكويتية‭ ‬وسمية‭ ‬العبدالله‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬1763‭ ‬نقطة‭ ‬والإماراتية‭ ‬العنود‭ ‬عبدالله‭ ‬ثانية‭ ‬1716‭ ‬نقطة‭ ‬والبريطانية‭ ‬سامنثا‭ ‬ثالثة‭ ‬1714‭ ‬نقطة‭ ‬ونورة‭ ‬سلطان‭ ‬رابعة‭ ‬1703‭ ‬نقطة‭ ‬وليلى‭ ‬الجناحي‭ ‬خامسة‭ ‬1679‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬يحتل‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬الشطي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬2016‭ ‬نقطة‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ثانيا‭ ‬1998‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودي‭ ‬ياسر‭ ‬ابوالريش‭ ‬ثالثا‭ ‬1978‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬خالد‭ ‬قعود‭ ‬رابعا‭ ‬1945‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬إياد‭ ‬الأميري‭ ‬خامسا‭ ‬1944‭ ‬نقطة‭.‬

ويتصدر‭ ‬السعودي‭ ‬نواف‭ ‬التميمي‭ ‬مسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬2142‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالله‭ ‬ثانيا‭ ‬2125‭ ‬ثانيا‭ ‬والسعودي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬التميمي‭ ‬ثالثا‭ ‬2117‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودي‭ ‬زياد‭ ‬الطويريب‭ ‬رابعا‭ ‬2105‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودي‭ ‬أحمد‭ ‬ابوالريش‭ ‬خامسا‭ ‬2096‭ ‬نقطة‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬الجوائز‭ ‬اليومية‭ ‬لأعلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬اللاعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬علي‭ ‬الراشد‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬731‭ ‬نقطة،‭ ‬وفوز‭ ‬الكويتي‭ ‬إياد‭ ‬الأميري‭ ‬بمسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬673‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬اللاعبة‭ ‬البريطانية‭ ‬سامنثنا‭ ‬بمسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬588‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬العسلاني‭ ‬بمسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬715‭ ‬نقطة‭.‬