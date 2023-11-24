-->

Saturday, 25 November 2023 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسط أجواء رائعة في السباق السادس للخيلجياد 7 إسطبلات تتقاسم كؤوس NBB .. و((أطلسي)) أبرز المفاجآت

11/24/2023 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬نظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬السباق‭ ‬السادس‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭. ‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬السباق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للسباق‭ ‬وجمهور‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭.‬

وشهد‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬رائعة،‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬تمكنت‭ ‬عدة‭ ‬جياد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬فيما‭ ‬تقاسمت‭ ‬عدة‭ ‬جياد‭ ‬الانتصارات‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬عدا‭ ‬مفاجأة‭ ‬فوز‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬أطلسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭. ‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬عبيان‭ ‬1867‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الوسمية‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬عبدالله‭ ‬كويتي‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالله‭ ‬فيصل‭ ‬تحقيق‭ ‬إولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬والثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬المرشحين‭ ‬الآخرين‭ ‬‮«‬المعنقي‭ ‬1846‭ - ‬الصقلاوي‭ ‬1807‭ - ‬الحمداني‭ ‬1810‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬حلت‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬صارم‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬حيدر‭ ‬ابراهيم‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬انتزاع‭ ‬أولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬الثنائية‭ ‬وتفوق‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬زعفراني‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬وبقيادة‭ ‬أنس‭ ‬السيابي‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وشهد‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عبر‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬شارد‮»‬‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬حيدر‭ ‬ابراهيم‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالله‭ ‬فيصل‭ ‬خطف‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬بصورة‭ ‬مثيرة‭ ‬وبكفاءة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬عبدالله‭ ‬فيصل‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬فيشير‭ ‬مانس‭ ‬فرند‮»‬‭ ‬ليخطف‭ ‬الصدارة‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬من‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ذرب‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬سامي‭ ‬ناس‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬المقدمة‭ ‬طيلة‭ ‬الشوط‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬وشهد‭ ‬فوزاً‭ ‬لافتاً‭ ‬للحصان‭ ‬‮«‬أطلسي‮»‬‭ ‬وأهدى‭ ‬المالك‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬مرزوق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬محمود‭ ‬جواد‭ ‬وتألق‭ ‬للفارس‭ ‬عدنان‭ ‬جعفر‭ ‬في‭ ‬قيادته‭ ‬الموفقة‭ ‬للحصان‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬وبفارق‭ ‬رقبة‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬أطلال‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مبلش‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬النوايف‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬يوسف‭ ‬طاهر‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬تسجيل‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬بجدارة‭ ‬وتفوق‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬فرض‭ ‬خلالها‭ ‬تفوقه‭ ‬وحسم‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬طول‭ ‬وربع‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬لفندر‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬ريسنغ‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬وبقيادة‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وتكرار‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬غوميس‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬منافسة‭ ‬بينهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مثير‭ ‬وبفارق‭ ‬رقبة‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬جابر‭ ‬رمضان‭ ‬وبقيادة‭ ‬ماركو‭ ‬كاسمنتو‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدخول‭ ‬عدة‭ ‬جياد‭ ‬وحسمها‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬بفارق‭ ‬بسيط‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬باتيفورد‭ ‬بوي‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬القعود،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إنكورجد‮»‬‭ ‬ثالثاً‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬إيكو‭ ‬ثرو‭ ‬تايم‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬ريسنغ‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬وبقيادة‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬مواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وأظهر‭ ‬إمكانياته‭ ‬وجاهزيته‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬بانطلاقته‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬رغم‭ ‬المحاولات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬من‭ ‬منافسته‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬صفوه‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحلت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬والأخير‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬رولا‭ ‬جام‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬وبقيادة‭ ‬ستيفن‭ ‬لادجج‭ ‬استعادة‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬ظهر‭ ‬بفورمة‭ ‬عالية‭ ‬وفرض‭ ‬تفوقه‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬عندما‭ ‬حلق‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬ليحسم‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬أطوال‭ ‬عن‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬ميس‭ ‬أيفون‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬


تتويج‭ ‬الفائزين

وقد‭ ‬قام‭ ‬السيد‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وممثلي‭ ‬البنك‭ ‬بتتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬عبدالله‭ ‬كويتي‭ ‬،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬مساعد‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬محمد‭ ‬حيدر‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬حيدر‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬الى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬مرزوق،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬الى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬ألن‭ ‬سميث،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬الى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬إبراهيم‭ ‬العفو،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬ألن‭ ‬سميث‭ ‬،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬الى‭ ‬مساعد‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬محمود‭ ‬علي‭. ‬

MENAFN24112023000055011008ID1107482790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث