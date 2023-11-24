وسط أجواء رائعة في السباق السادس للخيلجياد 7 إسطبلات تتقاسم كؤوس NBB .. و((أطلسي)) أبرز المفاجآت

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- Akhbar Al Khaleej) بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر أمس السباق السادس لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس بنك البحرين الوطني وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.
كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.
وشهد السباق الذي جرى وسط أجواء رائعة، منافسات قوية تمكنت عدة جياد من تحقيق الفوز الأول في رصيدها فيما تقاسمت عدة جياد الانتصارات بكؤوس السباق التي حققتها الجياد المرشحة عدا مفاجأة فوز الحصان «أطلسي» في الشوط الرابع.
وكان الشوط الأول أقيم على كأس بنك البحرين الوطني لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في «الواهو» مسافة 1400 متر، وأستطاع الحصان المرشح «عبيان 1867» لإسطبل الوسمية وبإشراف المضمر عبدالله كويتي وبقيادة عبدالله فيصل تحقيق إولى انتصاراته والثاني هذا الموسم متفوقاً على منافسيه المرشحين الآخرين «المعنقي 1846 - الصقلاوي 1807 - الحمداني 1810» والتي حلت في المراكز الثاني والثالث والرابع.
وأقيم الشوط الثاني على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات «نتاج محلي» مسافة 1800 متر، وأستطاع الحصان «صارم» ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة وبإشراف المضمر حيدر ابراهيم وبقيادة عبدالرحيم جاسم انتزاع أولى انتصاراته في مشاركته الثانية بعدما حسم المنافسة الثنائية وتفوق خلالها على الحصان المرشح «زعفراني» لإسطبل المحمدية وبقيادة أنس السيابي.
وأقيم الشوط الثالث على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1800 متر، وشهد الفوز الثاني على التوالي لسمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة عبر الحصان «شارد» وبإشراف المضمر حيدر ابراهيم وبقيادة عبدالله فيصل خطف فوزه الأول والذي جاء بصورة مثيرة وبكفاءة من الفارس عبدالله فيصل والذي دخل بقوة في الأمتار الأخيرة بجانب الحصان «فيشير مانس فرند» ليخطف الصدارة عند خط النهاية من الحصان «ذرب» ملك عبدالله سامي ناس الذي سيطر على المقدمة طيلة الشوط قبل أن يتراجع في النهاية للمركز الثالث.
وأقيم الشوط الرابع على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 2000 متر، وشهد فوزاً لافتاً للحصان «أطلسي» وأهدى المالك سيد جواد مرزوق فوزه الأول وبإشراف المضمر محمود جواد وتألق للفارس عدنان جعفر في قيادته الموفقة للحصان الى الفوز بعدما حسم المنافسة القوية المثيرة التي شهدتها الأمتار الأخيرة وبفارق رقبة عن الحصان الثاني «أطلال» لإسطبل المحمدية.
وأقيم الشوط الخامس على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1000 متر مستقيم، وأستطاع الحصان «مبلش» لإسطبل النوايف وبإشراف المضمر يوسف طاهر وبقيادة عبدالرحيم جاسم تسجيل انتصاره الأول والذي جاء بجدارة وتفوق خصوصاً في الأمتار الأخيرة التي فرض خلالها تفوقه وحسم الفوز بفارق طول وربع عن الحصان الثاني «لفندر» لإسطبل المحمدية.
وأقيم الشوط السادس على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات والمبتدئات «مستورد» مسافة 1400 متر، وتمكن الحصان «بريث أوف إير» لإسطبل العاديات ريسنغ وبإشراف المضمر الن سميث وبقيادة جيرالد مووس من تسجيل فوزه الثاني على التوالي وتكرار تفوقه على منافسه الحصان «غوميس» لإسطبل المحمدية في ثاني منافسة بينهما هذا الموسم بعد صراع مثير وبفارق رقبة.
وأقيم الشوط السابع على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1600 متر، وأستطاع الحصان «المختار ستار» لإسطبل العفو وبإشراف المضمر جابر رمضان وبقيادة ماركو كاسمنتو تحقيق فوزه الأول هذا الموسم والثالث في رصيده بعدما حقق المركز الثاني مرتين في مشاركاته هذا الموسم حيث تمكن من حسم المنافسة القوية التي شهدتها الأمتار الأخيرة بدخول عدة جياد وحسمها «المختار ستار» بفارق بسيط عن الحصان الثاني «باتيفورد بوي» ملك عبدالله القعود، ثم الجواد «إنكورجد» ثالثاً.
وأقيم الشوط الثامن على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات «إنتاج محلي» مسافة 1600 متر ، وأستطاع الحصان المرشح الأول «إيكو ثرو تايم» لإسطبل العاديات ريسنغ وبإشراف المضمر الن سميث وبقيادة جيرالد مووس مواصلة انتصاراته المتتالية التي حققها الموسم الماضي وأظهر إمكانياته وجاهزيته في مشاركته الأولى هذا الموسم بعدما فرض سيطرته على مجريات الشوط بانطلاقته في المقدمة من البداية حتى النهاية رغم المحاولات التي واجهها من منافسته الفرس «صفوه» ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والتي ظهرت بصورة جيدة وحلت في المركز الثاني.
وأقيم الشوط التاسع والأخير على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2200 متر، وأستطاع الحصان «رولا جام» لإسطبل فيكتوريوس وبإشراف المضمر فوزي ناس وبقيادة ستيفن لادجج استعادة انتصاراته في مشاركته الثانية هذا الموسم بعدما ظهر بفورمة عالية وفرض تفوقه خصوصاً في آخر 400 متر عندما حلق في المقدمة ليحسم الفوز بفارق 5 أطوال عن الفرس «ميس أيفون» لإسطبل المحمدية.
تتويج الفائزين
وقد قام السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني وممثلي البنك بتتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث تم تقديم كأس الشوط الأول الى المضمر الفائز عبدالله كويتي ، وكأس الشوط الثاني الى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر إبراهيم، وكأس الشوط الثالث الى المضمر الفائز حيدر إبراهيم، وكأس الشوط الرابع الى المالك الفائز سيد جواد مرزوق، كما تم تقديم كأس الشوط الخامس الى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط السادس الى المضمر الفائز ألن سميث، وكأس الشوط السابع الى المالك الفائز إبراهيم العفو، وكأس الشوط الثامن الى المضمر الفائز ألن سميث ، وكأس الشوط التاسع الى مساعد المضمر الفائز محمود علي.
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