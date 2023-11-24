وسط أجواء رائعة في السباق السادس للخيلجياد 7 إسطبلات تتقاسم كؤوس NBB .. و((أطلسي)) أبرز المفاجآت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬حضر‭ ‬السباق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للسباق‭ ‬وجمهور‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭.‬

وشهد‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬رائعة،‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬تمكنت‭ ‬عدة‭ ‬جياد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬فيما‭ ‬تقاسمت‭ ‬عدة‭ ‬جياد‭ ‬الانتصارات‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬عدا‭ ‬مفاجأة‭ ‬فوز‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬أطلسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭. ‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬عبيان‭ ‬1867‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الوسمية‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬عبدالله‭ ‬كويتي‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالله‭ ‬فيصل‭ ‬تحقيق‭ ‬إولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬والثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬المرشحين‭ ‬الآخرين‭ ‬‮«‬المعنقي‭ ‬1846‭ - ‬الصقلاوي‭ ‬1807‭ - ‬الحمداني‭ ‬1810‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬حلت‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬صارم‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬حيدر‭ ‬ابراهيم‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬انتزاع‭ ‬أولى‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬الثنائية‭ ‬وتفوق‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬‮«‬زعفراني‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬وبقيادة‭ ‬أنس‭ ‬السيابي‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وشهد‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عبر‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬شارد‮»‬‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬حيدر‭ ‬ابراهيم‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالله‭ ‬فيصل‭ ‬خطف‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬بصورة‭ ‬مثيرة‭ ‬وبكفاءة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬عبدالله‭ ‬فيصل‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬فيشير‭ ‬مانس‭ ‬فرند‮»‬‭ ‬ليخطف‭ ‬الصدارة‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬من‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ذرب‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬سامي‭ ‬ناس‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬المقدمة‭ ‬طيلة‭ ‬الشوط‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬وشهد‭ ‬فوزاً‭ ‬لافتاً‭ ‬للحصان‭ ‬‮«‬أطلسي‮»‬‭ ‬وأهدى‭ ‬المالك‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬مرزوق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬محمود‭ ‬جواد‭ ‬وتألق‭ ‬للفارس‭ ‬عدنان‭ ‬جعفر‭ ‬في‭ ‬قيادته‭ ‬الموفقة‭ ‬للحصان‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬وبفارق‭ ‬رقبة‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬أطلال‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مبلش‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬النوايف‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬يوسف‭ ‬طاهر‭ ‬وبقيادة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جاسم‭ ‬تسجيل‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬بجدارة‭ ‬وتفوق‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬فرض‭ ‬خلالها‭ ‬تفوقه‭ ‬وحسم‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬طول‭ ‬وربع‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬لفندر‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬وتمكن‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬ريسنغ‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬وبقيادة‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وتكرار‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬غوميس‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬منافسة‭ ‬بينهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مثير‭ ‬وبفارق‭ ‬رقبة‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬جابر‭ ‬رمضان‭ ‬وبقيادة‭ ‬ماركو‭ ‬كاسمنتو‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدخول‭ ‬عدة‭ ‬جياد‭ ‬وحسمها‭ ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬بفارق‭ ‬بسيط‭ ‬عن‭ ‬الحصان‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬باتيفورد‭ ‬بوي‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬عبدالله‭ ‬القعود،‭ ‬ثم‭ ‬الجواد‭ ‬‮«‬إنكورجد‮»‬‭ ‬ثالثاً‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬المرشح‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬إيكو‭ ‬ثرو‭ ‬تايم‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬ريسنغ‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬الن‭ ‬سميث‭ ‬وبقيادة‭ ‬جيرالد‭ ‬مووس‭ ‬مواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وأظهر‭ ‬إمكانياته‭ ‬وجاهزيته‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬بانطلاقته‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬رغم‭ ‬المحاولات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬من‭ ‬منافسته‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬صفوه‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحلت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

وأقيم‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬والأخير‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬وأستطاع‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬رولا‭ ‬جام‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬وبإشراف‭ ‬المضمر‭ ‬فوزي‭ ‬ناس‭ ‬وبقيادة‭ ‬ستيفن‭ ‬لادجج‭ ‬استعادة‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬ظهر‭ ‬بفورمة‭ ‬عالية‭ ‬وفرض‭ ‬تفوقه‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬عندما‭ ‬حلق‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬ليحسم‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬أطوال‭ ‬عن‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬ميس‭ ‬أيفون‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭.‬





تتويج‭ ‬الفائزين

وقد‭ ‬قام‭ ‬السيد‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وممثلي‭ ‬البنك‭ ‬بتتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬عبدالله‭ ‬كويتي‭ ‬،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬مساعد‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬محمد‭ ‬حيدر‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬حيدر‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬الى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬مرزوق،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬كأس‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬الى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬ألن‭ ‬سميث،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬الى‭ ‬المالك‭ ‬الفائز‭ ‬إبراهيم‭ ‬العفو،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬الى‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬ألن‭ ‬سميث‭ ‬،‭ ‬وكأس‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬الى‭ ‬مساعد‭ ‬المضمر‭ ‬الفائز‭ ‬محمود‭ ‬علي‭. ‬