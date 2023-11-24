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السجن 3 سنوات لشاب حرق منزل أهله بسبب قصاصات خواطره

11/24/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬متهما‭ ‬أربعينيا‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أشعل‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬أهله،‭ ‬حيث‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإحالته‭ ‬للعرض‭ ‬على‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬السابقة‭ ‬واطلعت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬سلامة‭ ‬قواه‭ ‬العقلية‭ ‬ومسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬أفعاله‭.‬

وقال‭ ‬شقيق‭ ‬المتهم‭ ‬إنه‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬الجيران‭ ‬أخبروه‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬نيرانا‭ ‬تتصاعد‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬الورثة،‭ ‬وقاموا‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وعليه‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬أخمدت‭ ‬نيرانه‭ ‬وقت‭ ‬وصوله‭.‬

حيث‭ ‬ثبت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬الحريق‭ ‬مفتعل‭ ‬بفعل‭ ‬فاعل،‭ ‬وباستجواب‭ ‬المتهم‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بإشعال‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬السلالم،‭ ‬وأنها‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬بإشعال‭ ‬حريق‭ ‬بالمنزل،‭ ‬مفيدا‭ ‬بأنه‭ ‬معتاد‭ ‬على‭ ‬حرق‭ ‬أوراق‭ ‬الخواطر‭ ‬التي‭ ‬يكتبها‭ ‬أمام‭ ‬باب‭ ‬المنزل،‭ ‬وأنه‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬طرق‭ ‬عليه‭ ‬باب‭ ‬المنزل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيران‭ ‬وأخبروه‭ ‬بوجود‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬إطفائه،‭ ‬فوجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬أشعل‭ ‬عمدا‭ ‬حريقا‭ ‬في‭ ‬المنقولات‭ ‬المملوكة‭ ‬لوالده‭ ‬وكان‭ ‬المبنى‭ ‬مسكونا‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بتعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وأموالهم‭ ‬للخطر‭.‬

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