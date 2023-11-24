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تعويضا عن الأضرار النفسية والجسدية.. إلزام أمّ سداد 500 دينار لابنها القاصر بسبب عضّة

11/24/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬المدنية‭ ‬بتغريم‭ ‬أمّ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬لصالح‭ ‬ابنها‭ ‬القاصر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬الـ14‭ ‬عاما‭ ‬بسبب‭ ‬عضّة‭ ‬في‭ ‬ذراعه‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إصابات‭ ‬وخدوش‭ ‬وصعوبة‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬اليد،‭ ‬كما‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬الابن‭ ‬القاصر‭ ‬بأضرار‭ ‬معنوية‭ ‬ونفسية‭ ‬متمثلة‭ ‬جراء‭ ‬الآلام‭ ‬الجسدية‭ ‬التي‭ ‬أصابته‭ ‬من‭ ‬واقعة‭ ‬الاعتداء‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬شريفه‭ ‬بوعركي‭ ‬وكيلة‭ ‬الأب‭ ‬بصفته‭ ‬وليا‭ ‬عن‭ ‬ابنه‭ ‬القاصر‭ ‬المعتدى‭ ‬عليه‭ ‬إن‭ ‬الأم‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية‭ ‬الذي‭ ‬غادرته‭ ‬بإرادتها‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬زوجها،‭ ‬وذلك‭ ‬لأخذ‭ ‬أغراضها،‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬الطفل‭ ‬القاصر‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬له‭ ‬ألبوم‭ ‬الصور‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬ونشبت‭ ‬مشادة‭ ‬بينهما‭ ‬انتهت‭ ‬إلى‭ ‬قيامها‭ ‬بعضّه‭ ‬في‭ ‬ذراعه‭ ‬بقوة‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬إصابات‭ ‬وخدوش،‭ ‬وقد‭ ‬تقدم‭ ‬الأب‭ ‬ببلاغ‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬التي‭ ‬أسندت‭ ‬إلى‭ ‬الأم‭ ‬المتهمة‭ ‬تهم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬وإحداثها‭ ‬إصابات‭ ‬لم‭ ‬تعجزه‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بأعماله‭ ‬الشخصية‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬يوما،‭ ‬وصدر‭ ‬أمر‭ ‬جنائي‭ ‬بتغريمها‭ ‬20‭ ‬دينارا،‭ ‬لم‭ ‬تستأنف‭ ‬عليه‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭.‬

وقالت‭ ‬بوعركي‭ ‬إن‭ ‬الاب‭ ‬بصفته‭ ‬وليا‭ ‬عن‭ ‬الأب‭ ‬القاصر‭ ‬تقدم‭ ‬بدعوى‭ ‬مدنية‭ ‬طلبا‭ ‬للتعويض،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬الأب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الابن‭ ‬المعتدى‭ ‬عليه‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬صدمة‭ ‬بسبب‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭ ‬بسيطة،‭ ‬ولكن‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬خضوعه‭ ‬لجلسات‭ ‬نفسية‭ ‬ومتابعة‭ ‬لحالته‭ ‬الصحية،‭ ‬مقدما‭ ‬المستندات‭ ‬الصحية‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬له،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬التعويض‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬المسؤولية‭ ‬المدنية‭ ‬الموجبة‭ ‬للتعويض‭ ‬الجابر‭ ‬للضرر‭ ‬المادي‭ ‬والمعنوي‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬ان‭ ‬ركن‭ ‬الخطأ‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحكم‭ ‬الجنائي‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬أدان‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬وأصبح‭ ‬قاطعا‭ ‬في‭ ‬ثبوت‭ ‬الخطأ‭ ‬وأصبح‭ ‬له‭ ‬الحجية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القضاء‭ ‬المدني‭ ‬والمطالبة‭ ‬بالتعويض،‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬الطبية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬والتي‭ ‬تستند‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬بثبوت‭ ‬الضرر‭ ‬المادي‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الابن‭ ‬القاصر‭ ‬وتسبب‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬اضرار‭ ‬مادية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬اصابته‭ ‬بآثار‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬وخدوش‭ ‬وجروح‭ ‬ودم‭ ‬متجلط‭ ‬وصعوبة‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬اليد‭ ‬نتيجة‭ ‬الاعتداء،‭ ‬وإصابة‭ ‬الابن‭ ‬بأضرار‭ ‬نفسية‭ ‬ومعنوية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الآلام‭ ‬الجسدية‭ ‬التي‭ ‬أصابته‭ ‬من‭ ‬واقعة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يثبت‭ ‬معه‭ ‬الضرر‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬القاصر‭ ‬والعلاقة‭ ‬السببية‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الخطأ‭ ‬المرتكب‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬لما‭ ‬للمحكمة‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬تقديرية‭ ‬لتقدير‭ ‬التعويض‭ ‬الجابر‭ ‬لضرر‭ ‬القاصر‭ ‬المادي‭ ‬والأدبي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬والذي‭ ‬تقدره‭ ‬المحكمة‭ ‬بمبلغ‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬الاضرار‭ ‬المادية‭ ‬والمعنوية‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالقاصر‭ ‬وألزمتها‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬المصروفات‭ ‬وأتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

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