إصابة بحريني إثر حادث مروري في الصخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب عبدالأمير السلاطنة:
تعرض شاب بحريني لإصابات متفرقة في حادث مروري مساء أمس (الجمعة) في منطقة الصخير.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن بحرينيا كان يقود سيارته بمنطقة الصخير في السادسة من مساء أمس وفوجئ بسيارة يقودها أجنبي تدخل أحد الطرق الفرعية للشارع فاصطدم بها، نتج عن ذلك إصابة الشاب البحريني بإصابات متفرقة تم نقله بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتضرر السيارتين بتلفيات كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة وقاموا بتسهيل سير المركبات القادمة في نفس الاتجاه لحين وصول شرطة المرور والدفاع المدني، حيث تم إزاحة السيارتين من موقع الحادث، وبعدها فتحت التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
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