إصابة بحريني إثر حادث مروري في الصخير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تعرض‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بحرينيا‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬وفوجئ‭ ‬بسيارة‭ ‬يقودها‭ ‬أجنبي‭ ‬تدخل‭ ‬أحد‭ ‬الطرق‭ ‬الفرعية‭ ‬للشارع‭ ‬فاصطدم‭ ‬بها،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬إصابة‭ ‬الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬بإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬بواسطة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭ ‬وتضرر‭ ‬السيارتين‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقاموا‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الاتجاه‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إزاحة‭ ‬السيارتين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭.‬