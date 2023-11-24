آلاف المتظاهرين في عمان دعما للمقاومة في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عمان
– الوكالات: تظاهر الآلاف أمس في عمّان ومحافظات أردنية دعما للمقاومة في قطاع غزة، مع بدء سريان هدنة من أربعة أيام بين حماس وإسرائيل في أول تهدئة منذ بدء العدوان الصهيوني قبل نحو سبعة أسابيع.
وشارك أكثر من أربعة آلاف شخص في تظاهرة انطلقت عقب صلاة الجمعة وسط عمان، بحسب مصدر أمني ومراسلة لوكالة فرانس برس.
وشهدت المناطق الأردنية العديد من التحركات منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر.
وأتت تظاهرات أمس غداة دعوة أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، الأردنيين إلى «تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم».
ورفع المتظاهرون الأعلام الأردنية والفلسطينية، ولافتات كتب عليها «بالمقاومة ننتصر»، و«المقاومة خيارنا»، و«سينكسر هذا العدوان ولن تنكسر إرادتنا».
كما رفعوا صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصفهم بـ«مجرمي حرب»، وأخرى تظهر أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي كتب عليها «تحالف الإرهاب».
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للناطق باسم كتائب القسام، منها «يا أبو عبيدة يا أمين، يا حبيب الملايين». كما حملوا صورة له ملثما بالكوفية الحمراء وتحتها «فخر الأمة».
وشارك المئات في تظاهرات مماثلة في محافظات الكرك ومعان والعقبة وإربد.
وشهد الأردن تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين على مدى الأسابيع الماضية، طالبت بإغلاق سفارة إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام لعام 1994.
واستدعت عمّان مطلع نوفمبر سفيرها لدى إسرائيل، كما أبلغت تل أبيب بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
وبدأت رسميا أمس هدنة من أربعة أيام بين حماس وإسرائيل، للسماح بالإفراج عن أسرى محتجزين في قطاع غزة في مقابل أسري فلسطينيين.
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