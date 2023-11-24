آلاف المتظاهرين في عمان دعما للمقاومة في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬انطلقت‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬وسط‭ ‬عمان،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬ومراسلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وشهدت‭ ‬المناطق‭ ‬الأردنية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحركات‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأتت‭ ‬تظاهرات‭ ‬أمس‭ ‬غداة‭ ‬دعوة‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة،‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس،‭ ‬الأردنيين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تصعيد‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬العمل‭ ‬الشعبي‭ ‬والجماهيري‭ ‬المقاوم‮»‬‭.‬

ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الأعلام‭ ‬الأردنية‭ ‬والفلسطينية،‭ ‬ولافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬بالمقاومة‭ ‬ننتصر‮»‬،‭ ‬و«المقاومة‭ ‬خيارنا‮»‬،‭ ‬و«سينكسر‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬ولن‭ ‬تنكسر‭ ‬إرادتنا‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬رفعوا‭ ‬صورة‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬تصفهم‭ ‬بـ«مجرمي‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬وأخرى‭ ‬تظهر‭ ‬أعلام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬

وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬مؤيدة‭ ‬للناطق‭ ‬باسم‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬منها‭ ‬‮«‬يا‭ ‬أبو‭ ‬عبيدة‭ ‬يا‭ ‬أمين،‭ ‬يا‭ ‬حبيب‭ ‬الملايين‮»‬‭. ‬كما‭ ‬حملوا‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬ملثما‭ ‬بالكوفية‭ ‬الحمراء‭ ‬وتحتها‭ ‬‮«‬فخر‭ ‬الأمة‮»‬‭. ‬

وشارك‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬الكرك‭ ‬ومعان‭ ‬والعقبة‭ ‬وإربد‭. ‬

وشهد‭ ‬الأردن‭ ‬تظاهرات‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬طالبت‭ ‬بإغلاق‭ ‬سفارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإلغاء‭ ‬معاهدة‭ ‬السلام‭ ‬لعام‭ ‬1994‭. ‬

واستدعت‭ ‬عمّان‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬سفيرها‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬كما‭ ‬أبلغت‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بعدم‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬المملكة‭. ‬

وبدأت‭ ‬رسميا‭ ‬أمس‭ ‬هدنة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬للسماح‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬أسرى‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬أسري‭ ‬فلسطينيين‭. ‬