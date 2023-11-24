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وكالات الأمم المتحدة تأمل أن تسمح الهدنة بتدفق المساعدات إلى شمال غزة

11/24/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬جنيف‭ - (‬رويترز‭): ‬عبرت‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬الهدنة‭ ‬الهشة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬بتدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إجلاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬هناك‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالات‭ ‬الإغاثة‭ ‬إنها‭ ‬تستهدف‭ ‬توصيل‭ ‬إمدادات‭ ‬إلى‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حيث‭ ‬انهارت‭ ‬المستشفيات‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬ونقص‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مخاوف‭ ‬شديدة‭ ‬حيال‭ ‬الإصابة‭ ‬بالجفاف‭ ‬وتفشي‭ ‬الأمراض‭. ‬

لكنهم‭ ‬يقولون‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬تنفيذ‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لتوصيل‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الضرورية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬غزة‭ ‬الكاملة،‭ ‬مع‭ ‬نزوح‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬السكان،‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬ومقتل‭ ‬الآلاف‭. ‬كما‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬كثيرين‭ ‬محاصرون‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬أحياء‭ ‬أم‭ ‬أمواتا‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭ ‬‮«‬نرحب‭ ‬ببدء‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحركة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المساعدات‭ ‬الصحية‭. ‬إنها‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لمزيد‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬ينس‭ ‬لاركيه‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬المساعدات‭ ‬تتدفق‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬الهدنة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأنها‭ ‬تستطيع‭ ‬توصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الشمال،‭ ‬أجاب‭ ‬لاركيه‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أننا‭ ‬سنصل‭ ‬إلى‭ ‬المحتاجين‭ ‬أينما‭ ‬كانوا‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬مصر‭ ‬إنه‭ ‬أثناء‭ ‬الهدنة‭ ‬ستعبر‭ ‬200‭ ‬شاحنة‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬يوميا،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مثلي‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ونحو‭ ‬مثلي‭ ‬كمية‭ ‬الوقود‭ (‬130‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭) ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬كيف‭ ‬ستتم‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭. ‬

وهذا‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬المخصص‭ ‬للمشاة‭ ‬هو‭ ‬المعبر‭ ‬الوحيد‭ ‬المفتوح‭ ‬حاليا،‭ ‬ويتعطل‭ ‬التدفق‭ ‬بفعل‭ ‬القيود‭ ‬اللوجستية‭ ‬والاختناقات‭ ‬وبطء‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬كريستيان‭ ‬ليندماير‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬للغاية‭ ‬بشأن‭ ‬سلامة‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬وأعضاء‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬توماسو‭ ‬ديلا‭ ‬لونجا‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬منظمات‭ ‬محلية‭ ‬شريكة‭ ‬تُسير‭ ‬قافلة‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬شمالا‭ ‬لإجلاء‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬المعمداني‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬

وشككت‭ ‬جماعات‭ ‬إغاثة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬القصيرة‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الأوضاع‭. ‬

وقال‭ ‬جويل‭ ‬ويلر،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬أطباء‭ ‬العالم‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬للعمليات‭ ‬الطبية،‭ ‬التوقف‭ ‬لأربعة‭ ‬أيام‭ ‬هو‭ ‬ضمادة‭ ‬وليس‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭. ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬وصولا‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬إنها‭ ‬مزحة‮»‬‭. ‬

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