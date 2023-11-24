انتشال جثث عشرات الشهـداء الفـلـسـطـينيين مع سريان أول هدنة إنسانية بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتوزعت‭ ‬فرق‭ ‬عمال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬لانتشال‭ ‬جثث‭ ‬ضحايا‭ ‬ومفقودين‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬

المباني‭ ‬المدمرة‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتعذر‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬جراء‭ ‬عدوان‭ ‬

إسرائيل‭.‬

وتوافد‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سكنهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لتفقد‭ ‬منازلهم‭ ‬مع‭ ‬سريان‭ ‬أول‭ ‬هدنة‭.‬

وأوقفت‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬توسطت‭ ‬فيها‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬حربا‭ ‬مدمرة‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وخلفت‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14800‭ ‬فلسطيني‭ ‬وفقدان‭ ‬الآلاف‭.‬

وتوالى‭ ‬نشر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تظهر‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬يعودون‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬وعربات‭ ‬تجرها‭ ‬حمير‭ ‬أو‭ ‬مشيا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سكنهم‭.‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬ RT ‭ ‬بالعثور‭ ‬على‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجثث‭ ‬المتحللة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأشار‭ ‬المراسل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬متحللة،‭ ‬وذلك‭ ‬جراء‭ ‬بقائها‭ ‬أياما‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دفن،‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭.‬

وتداول‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تظهر‭ ‬جثث‭ ‬الشهداء‭ ‬متناثرة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تداول‭ ‬صور‭ ‬تظهر‭ ‬جثامين‭ ‬الشهداء‭ ‬مكدسة‭ ‬في‭ ‬المشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬الحصار‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لعدة‭ ‬أيام‭ ‬واقتحامه‭ ‬وقصفه‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬عن‭ ‬شهيدين‭ ‬وإصابات‭ ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لدى‭ ‬محاولة‭ ‬نازحين‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

بموازاة‭ ‬ذلك‭ ‬عبرت‭ ‬شاحنات‭ ‬تنقل‭ ‬وقودا‭ ‬وغاز‭ ‬طهي‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬التجاري‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتبعها‭ ‬قوافل‭ ‬إمدادات‭ ‬إنسانية‭ ‬تحمل‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬وأدوية

بعد‭ ‬تفاهمات‭ ‬بمضاعفة‭ ‬كمياتها‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الهدنة‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭.‬‮

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كما‭ ‬بدأت‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬فلسطينية‭ ‬تعبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬لنقل‭ ‬جرحى‭ ‬ومرضى‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬

وصرح‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬إدارة‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بأنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬دخول‭ ‬230‭ ‬شاحنة‭ ‬وقود‭ ‬ومساعدات‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬قرابة‭ ‬100‭ ‬مصاب‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬انسحب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬‮«‬الشفاء‮»‬‭ ‬الطبي‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭ ‬وفجّر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مرافقه‭ ‬بعد‭ ‬8‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مداهمته‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليه‭. ‬

وزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنه‭ ‬فجر‭ ‬منظومة‭ ‬أنفاق‭ ‬أرضية‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬أسفل‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬أعربت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬بشأن‭ ‬بقاء‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬وأعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬