انتشال جثث عشرات الشهـداء الفـلـسـطـينيين مع سريان أول هدنة إنسانية بغزة

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- Akhbar Al Khaleej) غزة - (د ب أ): أعلن مسعفون عن انتشال جثث عشرات الشهداء أمس، في عملية متواصلة من عدة مناطق في قطاع غزة مع سريان أول هدنة إنسانية مع إسرائيل.
وتوزعت فرق عمال الإنقاذ لانتشال جثث ضحايا ومفقودين من تحت أنقاض
المباني المدمرة وفي الطرقات، التي كان يتعذر الوصول إليها جراء عدوان
إسرائيل.
وتوافد عشرات آلاف الفلسطينيين أمس إلى مناطق سكنهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لتفقد منازلهم مع سريان أول هدنة.
وأوقفت الهدنة التي توسطت فيها قطر ومصر حربا مدمرة شنتها إسرائيل منذ السابع من الشهر الماضي وخلفت استشهاد أكثر من 14800 فلسطيني وفقدان الآلاف.
وتوالى نشر مقاطع فيديو تظهر آلاف النازحين يعودون في سيارات وعربات تجرها حمير أو مشيا على الأقدام إلى مناطق سكنهم.
وأفاد مراسل RT بالعثور على أعداد كبيرة من الشهداء والجثث المتحللة في عدة مناطق بقطاع غزة.
وأشار المراسل إلى أن جزءا كبيرا من الجثث التي تم العثور عليها متحللة، وذلك جراء بقائها أياما في العراء من دون دفن، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جثث الشهداء متناثرة في الشوارع. كما تم تداول صور تظهر جثامين الشهداء مكدسة في المشفى الإندونيسي شمال غزة، بعد الحصار الذي تعرض له من قبل الجيش الإسرائيلي لعدة أيام واقتحامه وقصفه.
وفي وقت سابق، أعلنت مصادر فلسطينية عن شهيدين وإصابات برصاص قوات إسرائيلية لدى محاولة نازحين العودة إلى منازلهم في قطاع غزة.
بموازاة ذلك عبرت شاحنات تنقل وقودا وغاز طهي إلى قطاع غزة عبر المنفذ التجاري من معبر رفح، على أن يتبعها قوافل إمدادات إنسانية تحمل مواد غذائية وأدوية
بعد تفاهمات بمضاعفة كمياتها مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.
كما بدأت سيارات إسعاف فلسطينية تعبر معبر رفح إلى الجانب المصري لنقل جرحى ومرضى للعلاج في الخارج.
وصرح متحدث باسم إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح بأنهم يتوقعون دخول 230 شاحنة وقود ومساعدات اليوم، مع خروج قرابة 100 مصاب.
يأتي ذلك فيما انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع «الشفاء» الطبي بمدينة غزة وفجّر عددا من مرافقه بعد 8 أيام من مداهمته والسيطرة عليه.
وزعم جيش الاحتلال أنه فجر منظومة أنفاق أرضية عثر عليها أسفل المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة.
وقبل ذلك أعربت منظمة الصحة العالمية عن القلق بشأن بقاء 100 من المرضى وأعضاء الفريق الطبي في مستشفى الشفاء في غزة.
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