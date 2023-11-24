عرض أكبر وأصغر ديك في البحرين وسلالات نادرة من الدجاج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال مربي الدواجن البحريني محمد العرادي إن معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي يحتوي على أفضل الطيور الموجودة في البحرين، مشيرا الى أن قسم الدجاج الفاخر يحتوى على فصائل وسلالات نادرة جدا كفصيلة (الجابو) التي انتشرت في العالم انتشارا كبيرا، ولها الوان معينة ويعتبر اللون الاسود لونا نادرا في العالم وفي الدول الاوروبية شحيح جدا ومن ضمن الدول المصدرة لها هذه الفصيلة البحرين التي اهتمت به وطورته الى ان وصلت لإنتاج لون سمائي من فصيلة اللون الأسود وهي فصيلة نادرة جدا أنتجها البحرينيون ويصل سعر الطقم منها (دجاجتان وديك) الى 500 دينار.
وتابع «من هذه السلالة السوداء، البحرين انتجت نوادر دجاج العالم والتي تتميز بأن لون الوجه والعين والجلد أسود ولكن لون الريش ابيض وهذه تعتبر من نوادر الطيور التي قد تصل قيمتها إلى 500 دينار للزوج الواحد».
وأضاف «يضم المعرض كذلك اكبر واصغر ديك في العالم حيث يتميز اكبر ديك في العالم والذي يسمى دجاج البراهما، ويعتبر من اكبر انواع الدجاج ظهر قديما في الصين وكان يربى بسبب حجمه الكبير حيث تبلغ وزن ذكور الدجاج 8 كيلوجراما تقريبا وطوله أكثر من 78 سم».
وتابع: «أما أصغر ديك في العالم ينتمي الى دجاج سيرما الماليزية وهو من أصغر سلالات الدجاج في العالم وعادة ما يقل وزنه عن 588 جراما».
وأكد العرادي أن معرض البحرين للإنتاج الحيواني والزراعي منصة استثمارية محليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عدة صفقات تجارية، كما أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات والتجارب العالمي في مجال الطيور الفاخرة.
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