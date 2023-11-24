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عرض أكبر وأصغر ديك في البحرين وسلالات نادرة من الدجاج

11/24/2023 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬مربي‭ ‬الدواجن‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬العرادي‭ ‬إن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الطيور‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬الدجاج‭ ‬الفاخر‭ ‬يحتوى‭ ‬على‭ ‬فصائل‭ ‬وسلالات‭ ‬نادرة‭ ‬جدا‭ ‬كفصيلة‭ (‬الجابو‭) ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬انتشارا‭ ‬كبيرا،‭ ‬ولها‭ ‬الوان‭ ‬معينة‭ ‬ويعتبر‭ ‬اللون‭ ‬الاسود‭ ‬لونا‭ ‬نادرا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفي‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬شحيح‭ ‬جدا‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬لها‭ ‬هذه‭ ‬الفصيلة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬اهتمت‭ ‬به‭ ‬وطورته‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬وصلت‭ ‬لإنتاج‭ ‬لون‭ ‬سمائي‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ ‬اللون‭ ‬الأسود‭ ‬وهي‭ ‬فصيلة‭ ‬نادرة‭ ‬جدا‭ ‬أنتجها‭ ‬البحرينيون‭ ‬ويصل‭ ‬سعر‭ ‬الطقم‭ ‬منها‭ (‬دجاجتان‭ ‬وديك‭) ‬الى‭ ‬500‭ ‬دينار‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬هذه‭ ‬السلالة‭ ‬السوداء،‭ ‬البحرين‭ ‬انتجت‭ ‬نوادر‭ ‬دجاج‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بأن‭ ‬لون‭ ‬الوجه‭ ‬والعين‭ ‬والجلد‭ ‬أسود‭ ‬ولكن‭ ‬لون‭ ‬الريش‭ ‬ابيض‭ ‬وهذه‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬نوادر‭ ‬الطيور‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬للزوج‭ ‬الواحد‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يضم‭ ‬المعرض‭ ‬كذلك‭ ‬اكبر‭ ‬واصغر‭ ‬ديك‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬يتميز‭ ‬اكبر‭ ‬ديك‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والذي‭ ‬يسمى‭ ‬دجاج‭ ‬البراهما،‭ ‬ويعتبر‭ ‬من‭ ‬اكبر‭ ‬انواع‭ ‬الدجاج‭ ‬ظهر‭ ‬قديما‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وكان‭ ‬يربى‭ ‬بسبب‭ ‬حجمه‭ ‬الكبير‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬وزن‭ ‬ذكور‭ ‬الدجاج‭ ‬8‭ ‬كيلوجراما‭ ‬تقريبا‭ ‬وطوله‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬78‭ ‬سم‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أما‭ ‬أصغر‭ ‬ديك‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ينتمي‭ ‬الى‭ ‬دجاج‭ ‬سيرما‭ ‬الماليزية‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أصغر‭ ‬سلالات‭ ‬الدجاج‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يقل‭ ‬وزنه‭ ‬عن‭ ‬588‭ ‬جراما‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬العرادي‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والزراعي‭ ‬منصة‭ ‬استثمارية‭ ‬محليا‭ ‬وخارجيا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬صفقات‭ ‬تجارية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيور‭ ‬الفاخرة‭.‬

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