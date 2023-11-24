وكيل المحاكم تستعرض مع وفد أمريكي المشروعات التطويرية في القطاع العدلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.
واستعرضت الزياني خلال اللقاء أبرز المشروعات التطويرية في القطاع العدلي وما تقدمه الوزارة من خدمات، منوهة بالتعاون الثنائي القائم في مجالات التطوير والتدريب القانوني.
كما استعرض اللقاء فرص تعزيز الاستفادة من الخبرات المتخصصة في قطاع العدالة منها النظم الإدارية للمحاكم.
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