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وكيل المحاكم تستعرض مع وفد أمريكي المشروعات التطويرية في القطاع العدلي

11/24/2023 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬دانة‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬وكيل‭ ‬المحاكم‭ ‬والتوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشيوخ‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واستعرضت‭ ‬الزياني‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أبرز‭ ‬المشروعات‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العدلي‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خدمات،‭ ‬منوهة‭ ‬بالتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التطوير‭ ‬والتدريب‭ ‬القانوني‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬اللقاء‭ ‬فرص‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العدالة‭ ‬منها‭ ‬النظم‭ ‬الإدارية‭ ‬للمحاكم‭.‬

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