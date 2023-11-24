ختام معرض ((لكل طفل كل حقوقه))

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- Akhbar Al Khaleej) اختتم معرض «لكل طفل كل حقوقه» الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة، بحضور أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة، ومشاركة عدد من أعضاء اللجنة، وذلك بمناسبة تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، والذي استمر على مدى يومين في مجمع السيتي سنتر.
وقد شهد المعرض مشاركات واسعة وإقبالاً من الأطفال وأولياء الأمور والزوار المهتمين بهذا المجال، إلى جانب مشاركة عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شمل المعرض على فعاليات منوعة واستعراض لعدد من الأنشطة الترفيهية الهادفة لمختلف الفئات العمرية للأطفال، إلى جانب الألعاب والعروض المسلية، منها العروض المسرحية وورش العمل الإبداعية.
وأشار المشاركون من أعضاء اللجنة إلى أن المعرض قام على مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للطفولة في إطار رؤيتها لتوفير البيئة السليمة والملائمة لحماية وتنمية ورعاية الأطفال، والحفاظ على مكتسباتهم وصيانة حقوقهم التي تكفلها المملكة لتحقيق تطلعاتهم في عيش حياة آمنة.
ومن جانب آخر أشاد زوار المعرض بالجهود المبذولة من مختلف القطاعات المعنية لتنظيم هذا المعرض، باعتباره فرصة لتسليط الضوء على حقوق الطفل لاسيما في هذه المناسبة الدولية، ونشر الوعي بين فئات المجتمع، مضيفين في هذا السياق أن المعرض يعكس المستوى المتقدم لمجالات حماية ورعاية الطفولة في مملكة البحرين، حيث إنه يخاطب الأطفال لمساعدتهم على إدراك مفاهيم بناء القدرات والحماية والصحة، معربين عن تقديرهم للأعمال المعروضة، من أجل تعزيز قدرة الأطفال على التعبير عن آرائهم وأفكارهم حول حقوقهم.
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