ختام معرض ((لكل طفل كل حقوقه))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬شهد‭ ‬المعرض‭ ‬مشاركات‭ ‬واسعة‭ ‬وإقبالاً‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والزوار‭ ‬المهتمين‭ ‬بهذا‭ ‬المجال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬حيث‭ ‬شمل‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬منوعة‭ ‬واستعراض‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الهادفة‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬للأطفال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الألعاب‭ ‬والعروض‭ ‬المسلية،‭ ‬منها‭ ‬العروض‭ ‬المسرحية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬الإبداعية‭.‬

وأشار‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬قام‭ ‬على‭ ‬مرتكزات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطفولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤيتها‭ ‬لتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬السليمة‭ ‬والملائمة‭ ‬لحماية‭ ‬وتنمية‭ ‬ورعاية‭ ‬الأطفال،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسباتهم‭ ‬وصيانة‭ ‬حقوقهم‭ ‬التي‭ ‬تكفلها‭ ‬المملكة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬في‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬آمنة‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أشاد‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬المعنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض،‭ ‬باعتباره‭ ‬فرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الدولية،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬مضيفين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يعكس‭ ‬المستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬لمجالات‭ ‬حماية‭ ‬ورعاية‭ ‬الطفولة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يخاطب‭ ‬الأطفال‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬إدراك‭ ‬مفاهيم‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬والحماية‭ ‬والصحة،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬للأعمال‭ ‬المعروضة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬آرائهم‭ ‬وأفكارهم‭ ‬حول‭ ‬حقوقهم‭.‬