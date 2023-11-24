بلدية المنطقة الجنوبية تشارك بركن توعوي تفاعلي في معرض مراعي 6

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت بلدية المنطقة الجنوبية في معرض البحرين للإنتاج الحيواني مراعي 2023 الذي يأتي تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد
المعظم، وبتنظيم من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة، خلال الفترة ما بين 23 و25 نوفمبر 2023.
وتشارك بلدية المنطقة الجنوبية في هذا المعرض بركن توعوي تفاعلي يعرض أبرز الخدمات التي تقدمها البلدية، والأنشطة المخصصة للأطفال وتوزيع هدايا توعوية وبذور نباتية لتشجيع الزوار على الزراعة المنزلية.
ويتضمن معرض مراعي
عرض أبرز التقنيات والمهارات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني وعرض الخطط والمشاريع الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، كما يتضمن عرض أبرز السلالات الحيوانية والطيور وغيرها.
وتحرص البلدية على المشاركة في هذه الفعاليات المتميزة تأكيدًا لأهمية الشراكة المجتمعية بين البلدية وكافة فئات المجتمع وتقوية وسائل التواصل والتفاعل مع المواطنين والمقيمين.
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