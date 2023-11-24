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بلدية المنطقة الجنوبية تشارك بركن توعوي تفاعلي في معرض مراعي 6

11/24/2023 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬مراعي‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬

‎المعظم،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬و25‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

وتشارك‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬بركن‭ ‬توعوي‭ ‬تفاعلي‭ ‬يعرض‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬البلدية،‭ ‬والأنشطة‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬وتوزيع‭ ‬هدايا‭ ‬توعوية‭ ‬وبذور‭ ‬نباتية‭ ‬لتشجيع‭ ‬الزوار‭ ‬على‭ ‬الزراعة‭ ‬المنزلية‭.‬

‎ويتضمن‭ ‬معرض‭ ‬مراعي

عرض‭ ‬أبرز‭ ‬التقنيات‭ ‬والمهارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬وعرض‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬الهادفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬المحلي،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬عرض‭ ‬أبرز‭ ‬السلالات‭ ‬الحيوانية‭ ‬والطيور‭ ‬وغيرها‭.‬

وتحرص‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتميزة‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لأهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬البلدية‭ ‬وكافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وتقوية‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

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