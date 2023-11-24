مدير عام تنفيذ العقوبات البديلة: اعتماد أفضل المعايير العالمية في برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وفداً من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مستهل اللقاء، رحب الشيخ خالد بن راشد آل خليفة بالوفد الزائر، مؤكداً أن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة أحد ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ويحظى بدعم مستمر من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن وزارة الداخلية بقيادة الوزير حرصت على اعتماد أفضل المعايير العالمية في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وتم خلال اللقاء استعراض أهداف برنامج السجون المفتوحة، فيما قام الوفد بجولة في مجمع السجون المفتوحة، حيث اطلع خلالها على ما يحتويه من مبان تعليمية مجهزة بأحدث النظم التعليمية الحديثة ووحدات سكنية تضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي وما يشتمل عليه من ناد صحي متكامل ووحدة للألعاب الذهنية وأخرى للتواصل الإلكتروني.
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