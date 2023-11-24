مدير عام تنفيذ العقوبات البديلة: اعتماد أفضل المعايير العالمية في برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالوفد‭ ‬الزائر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬أحد‭ ‬ثمار‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ويحظى‭ ‬بدعم‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الوزير‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬الوفد‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬مبان‭ ‬تعليمية‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬النظم‭ ‬التعليمية‭ ‬الحديثة‭ ‬ووحدات‭ ‬سكنية‭ ‬تضمن‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المعيشية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬وما‭ ‬يشتمل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬صحي‭ ‬متكامل‭ ‬ووحدة‭ ‬للألعاب‭ ‬الذهنية‭ ‬وأخرى‭ ‬للتواصل‭ ‬الإلكتروني‭.‬