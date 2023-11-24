كيلوجرام واحد نصيب الفرد شهريا من السمك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب إسماعيل:
يصل نصيب الفرد الشهري من الأسماك المستهلكة إلى نحو 1.27 كيلوجرام، في الوقت الذي أظهرت آخر الإحصائيات لعام 2022 أن حجم الاستهلاك السنوي للفرد الواحد في البحرين من الأسماك أيضا يبلغ نحو 15 كيلوغراما.
وأفادت الأرقام الصادرة عن إدارة الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الكمية المستهلكة من الأسماك داخل البحرين خلال عام 2022 بلغت نحو 24 ألفا و88 طنا متريا، أي ما يعادل 24 مليون كيلوغرام. تجدر الإشارة إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي من الأسماك يفوق 23 ألف طن متري، حيث تم تسجيل نحو 116 ألفا و337 طنا تم استهلاكها خلال 5 سنوات، بدءا من عام 2018 وحتى عام 2022.
وفي ذات السياق، أكدت الإحصائيات للعام الماضي أن عدد الصيادين الذين سجلوا خلال نفس العام وصل إلى 4425 صيادا، يستخدمون 1371 قاربَ صيد.
إلى ذلك، بلغ حجم صادرات الروبيان بالدينار البحريني نحو 808 آلاف دينار نتيجة بيع نحو 384.48 طن متري خلال 7 أشهر في العام الماضي، حيث تم تسجيل تلك الكميات المصدرة خلال الأشهر فبراير ومارس وأبريل ويونيو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
وأوضحت الأرقام الرسمية أن كميات الواردات من الأسماك التي دخلت البلاد وصلت إلى 18 ألفا و384 طنا، مقابل 14 ألفا و133 طنا تم تصديرها خارج المملكة. وخلال 5 سنوات الماضية، تم تصدير نحو 110 آلاف و16 طنا من الأسماك، فيما فاق حجم الاستيراد ما يقارب 136 ألفا و920 طنا. وأشارت إلى أن كميات الأسماك التي تم صيدها باستخدام أساليب الصيد التقليدي خلال نفس العام بلغت نحو 19 ألفا و836 طنا، وكان نصيب الشباك نحو 1933 طنا والقراقير نحو 16 ألفا و951 والصيد بواسطة الخيط ما يقارب 120 طنا.
وتمكنت الحضور من الظفر بـ 637 طنا من الأسماك، والمغارف بـ19 ألفا و750، أما الصنارات فاستطاعت صيد نحو 194 طنا.
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