كيلوجرام واحد نصيب الفرد شهريا من السمك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





يصل‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬الشهري‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬المستهلكة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬27‭ ‬كيلوجرام،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أظهرت‭ ‬آخر‭ ‬الإحصائيات‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الاستهلاك‭ ‬السنوي‭ ‬للفرد‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬أيضا‭ ‬يبلغ‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬كيلوغراما‭.‬

وأفادت‭ ‬الأرقام‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬الكمية‭ ‬المستهلكة‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬24‭ ‬ألفا‭ ‬و88‭ ‬طنا‭ ‬متريا،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬كيلوغرام‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬الاستهلاك‭ ‬السنوي‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬يفوق‭ ‬23‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬متري،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬نحو‭ ‬116‭ ‬ألفا‭ ‬و337‭ ‬طنا‭ ‬تم‭ ‬استهلاكها‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وحتى‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬أكدت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الصيادين‭ ‬الذين‭ ‬سجلوا‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬4425‭ ‬صيادا،‭ ‬يستخدمون‭ ‬1371‭ ‬قاربَ‭ ‬صيد‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬صادرات‭ ‬الروبيان‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني‭ ‬نحو‭ ‬808‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬نتيجة‭ ‬بيع‭ ‬نحو‭ ‬384.48‭ ‬طن‭ ‬متري‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬تلك‭ ‬الكميات‭ ‬المصدرة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬فبراير‭ ‬ومارس‭ ‬وأبريل‭ ‬ويونيو‭ ‬وأغسطس‭ ‬وسبتمبر‭ ‬وأكتوبر‭.‬

وأوضحت‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬كميات‭ ‬الواردات‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬البلاد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و384‭ ‬طنا،‭ ‬مقابل‭ ‬14‭ ‬ألفا‭ ‬و133‭ ‬طنا‭ ‬تم‭ ‬تصديرها‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭. ‬وخلال‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬تم‭ ‬تصدير‭ ‬نحو‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬و16‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الأسماك،‭ ‬فيما‭ ‬فاق‭ ‬حجم‭ ‬الاستيراد‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬136‭ ‬ألفا‭ ‬و920‭ ‬طنا‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كميات‭ ‬الأسماك‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬صيدها‭ ‬باستخدام‭ ‬أساليب‭ ‬الصيد‭ ‬التقليدي‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬19‭ ‬ألفا‭ ‬و836‭ ‬طنا،‭ ‬وكان‭ ‬نصيب‭ ‬الشباك‭ ‬نحو‭ ‬1933‭ ‬طنا‭ ‬والقراقير‭ ‬نحو‭ ‬16‭ ‬ألفا‭ ‬و951‭ ‬والصيد‭ ‬بواسطة‭ ‬الخيط‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬120‭ ‬طنا‭.‬

وتمكنت‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬الظفر‭ ‬بـ‭ ‬637‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الأسماك،‭ ‬والمغارف‭ ‬بـ19‭ ‬ألفا‭ ‬و750،‭ ‬أما‭ ‬الصنارات‭ ‬فاستطاعت‭ ‬صيد‭ ‬نحو‭ ‬194‭ ‬طنا‭.‬