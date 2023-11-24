إسبانيا: قد نتخذ قرارا منفردا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إن
الحكومة الإسبانية قد تتخذ قرارا منفردا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك الآن.
وأضاف سانشيز أن وقف إطلاق النار الحالي في غزة غير كاف ونحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما علينا البدء بالعمل على الاعتراف بحل الدولتين اليوم قبل أي وقت آخر.
كما أكد سانشيز خلال مؤتمر صحفي أن الهدنة يجب أن تتحول إلى وقف إطلاق النار في غزة،
مشددا على الحاجة إلى وقف دائم وحل القضية الفلسطينية.
ودخلت الهدنة الإنسانية في القطاع صباح أمس الجمعة حيز التنفيذ، وذلك بعدما شهد القطاع ليلة الخميس تنفيذ الهدنة قصفًا مكثفًا في مختلف المناطق.
واستدعت إسرائيل سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء بلديهما في مؤتمر صحفي على حدود غزة.
في الوقت نفسه أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن بلادها بصدد تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيه بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري.
ونقلت صحيفة News 24 عن الوزيرة قولها: «جنوب إفريقيا وفلسطين تعملان حاليا على صياغة إجراءات رفع القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري».
وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد دعا في وقت سابق المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في
ممارسات إسرائيل في فلسطين بوصفها جرائم حرب.
وصوّت برلمان جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء على قرار غير ملزم لإغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات.
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