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إسبانيا: قد نتخذ قرارا منفردا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

11/24/2023 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسبانيا‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬إن
الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬قد‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارا‭ ‬منفردا‭ ‬بشأن‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ذلك‭ ‬الآن‭.‬

وأضاف‭ ‬سانشيز‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬كما‭ ‬علينا‭ ‬البدء‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين‭ ‬اليوم‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬آخر‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سانشيز‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬الهدنة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‮
‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬وحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

ودخلت‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬شهد‭ ‬القطاع‭ ‬ليلة‭ ‬الخميس‭ ‬تنفيذ‭ ‬الهدنة‭ ‬قصفًا‭ ‬مكثفًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭.‬

واستدعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬سفيري‭ ‬إسبانيا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬رئيسا‭ ‬وزراء‭ ‬بلديهما‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬غزة‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬ناليدي‭ ‬باندور‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬بصدد‭ ‬تقديم‭ ‬التماس‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬تطالب‭ ‬فيه‭ ‬بتصنيف‭ ‬إسرائيل‭ ‬دولة‭ ‬فصل‭ ‬عنصري‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬ News 24‭ ‬عن‭ ‬الوزيرة‭ ‬قولها‭: ‬‮«‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وفلسطين‭ ‬تعملان‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬إجراءات‭ ‬رفع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬ومحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬لإعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬دولة‭ ‬فصل‭ ‬عنصري‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬سيريل‭ ‬رامافوزا‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬في‮
‬ممارسات‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬بوصفها‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭.‬

وصوّت‭ ‬برلمان‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬غير‭ ‬ملزم‭ ‬لإغلاق‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬حتى‭ ‬توافق‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والمفاوضات‭.‬

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