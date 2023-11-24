-->

Saturday, 25 November 2023 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء الهدنة في غزة والإفراج عن أسرى ومحتجزين

11/24/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأ‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬سريان‭ ‬هدنة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭ ‬تلى‭ ‬ذلك‭ ‬عصرا‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬دفعة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬أسيرا‭ ‬لدى‭ ‬حماس،‭ ‬فيما‭ ‬أفرجت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬39‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجونها‭. ‬

وكانت‭ ‬قطر‭ ‬الوسيط‭ ‬الرئيسي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬تبادل‭ ‬50‭ ‬رهينة‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بـ150‭ ‬معتقلا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬الهدنة‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الخميس‭ ‬لكنها‭ ‬أرجئت‭ ‬إلى‭ ‬أمس‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التاسع‭ ‬والأربعين‭ ‬للحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فإن‭ ‬أصوات‭ ‬الرصاص‭ ‬سمعت‭ ‬شمالاً‭.‬

فقد‭ ‬نفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تهديده‭ ‬ومنع‭ ‬نازحي‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم،‭ ‬معلناً‭ ‬الشمال‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬حاول‭ ‬الأهالي‭ ‬العودة،‭ ‬أطلقت‭ ‬القناصة‭ ‬الرصاص‭ ‬باتجاههم،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬3‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وإصابة‭ ‬15‭ ‬آخرين‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬القريبة،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬أفرجت‭ ‬عن‭ ‬13‭ ‬إسرائيليا‭ ‬وعشرة‭ ‬تايلانديين‭ ‬وفيليبيني‭ ‬واحد‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬افرجت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬39‭ ‬أسيرا‭ ‬في‭ ‬سجونها،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الحرب‭. ‬

وأفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬تسلّم‭ ‬‮«‬24‭ ‬مدنيا‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭... ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬‮«‬13‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعضهم‭ ‬من‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬مواطنين‭ ‬تايلانديين‭ ‬ومواطن‭ ‬فيليبني‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬‮«‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬39‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تطبيقا‭ ‬لالتزامات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أمس‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬تستغرق‭ ‬أياما‭ ‬عدة‭ ‬للمّ‭ ‬شمل‭ ‬رهائن‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر،‭ ‬وأسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأراضي‭ ‬المحتلة‭. ‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬تستغرق‭ ‬أياما‭ ‬عدة‭ ‬لتسهيل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ونقل‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والمعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬ستشمل‭ ‬‮«‬تسليم‭ ‬مساعدة‭ ‬إنسانية‭ ‬إضافية‭... ‬الى‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وتم‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬13‭ ‬امرأة‭ ‬وطفلا‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬16‭:‬00‭ (‬14:00‭ ‬ت‭ ‬ج‭). ‬

وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أن‭ ‬24‭ ‬رهينة‭ ‬نُقلوا‭ ‬خارج‭ ‬غزة‭ ‬وسُلّموا‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬رافقوهم‭ ‬في‭ ‬قافلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سيارات‭. ‬

وقبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الأسرى‭ ‬من‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس،‭ ‬نشرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحررين‭ ‬التابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قائمة‭ ‬تضم‭ ‬39‭ ‬اسما‭ ‬لأسرى‭ ‬فلسطينيين‭ - ‬15‭ ‬فتى‭ ‬و24‭ ‬امرأة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يصل‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬وفد‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬ورام‭ ‬الله،‭ ‬بهدف‭ ‬تسلّم‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيّين‭ ‬المحرّرين،‭ ‬ومراقبة‭ ‬الالتزام‭ ‬بقائمة‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬قدّمتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيليّة‭ ‬للوسطاء‭ ‬ووافقت‭ ‬عليها‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬المصريّة‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيّين‭ ‬الإسرائيليّين‭ ‬برفقة‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيّين‭ ‬مصريّين‭ ‬وممثّلين‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬والصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬لتسلّم‭ ‬الأسرى‭ ‬الإسرائيليّين‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬غزّة‭. ‬ثمّ‭ ‬يتمّ‭ ‬نقلهم‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬العريش‭ ‬الدولي،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬خاصّة،‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الأسرى‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬سيتم‭ ‬بطريقة‭ ‬سرية‭ ‬بدون‭ ‬صحافة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمس‭ ‬التزام‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬بتنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬وإنجاحه‭ ‬طالما‭ ‬التزم‭ ‬العدو‭ ‬بتنفيذه‮»‬‭. ‬

وتحمل‭ ‬هذه‭ ‬الهدنة‭ ‬بعض‭ ‬الهدوء‭ ‬لسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بعد‭ ‬حملات‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العنيفة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭. ‬

في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬شنّت‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬غالبيّتهم‭ ‬مدنيّون،‭ ‬حسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتحتجز‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينيّة‭ ‬أخرى‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم‭. ‬

مذاك‭ ‬تنفّذ‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفا‭ ‬مدمّرا‭ ‬على‭ ‬غزّة‭ ‬أوقع‭ ‬14854‭ ‬شهيدا،‭ ‬حسب‭ ‬حماس‭.

وأوضحت‭ ‬الحركة‭ ‬أنّ‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬6150‭ ‬طفلاً،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬امرأة‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أصيب‭ ‬36‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

في‭ ‬ساعات‭ ‬الفجر‭ ‬الأولى‭ ‬بدأ‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬يغادرون‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬التي‭ ‬احتموا‭ ‬فيها‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشرقية‭ ‬الحدودية‭ ‬لخان‭ ‬يونس‭ ‬ورفح‭ ‬والبريج‭ ‬والمغازي‭ ‬ودير‭ ‬البلح‭ ‬التي‭ ‬غادروها‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭. ‬

وفيما‭ ‬انطلقت‭ ‬عشرات‭ ‬السيارات‭ ‬والعربات‭ ‬التي‭ ‬تجرها‭ ‬الحمير‭ ‬والأحصنة،‭ ‬والتوك‭ ‬توك،‭ ‬ألقت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬فوق‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منشورات‭ ‬تحذر‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬العودة‭ ‬شمالا‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنشورات‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‮»‬‭ ‬و«العودة‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬ممنوعة‭ ‬وخطرة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬دخول‭ ‬شاحنات‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭. ‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬شاحنتين‭ ‬مقدمتين‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬مصرية‭ ‬نتشارك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

MENAFN24112023000055011008ID1107482776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث