بدء الهدنة في غزة والإفراج عن أسرى ومحتجزين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬قطر‭ ‬الوسيط‭ ‬الرئيسي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬تبادل‭ ‬50‭ ‬رهينة‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بـ150‭ ‬معتقلا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬الهدنة‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الخميس‭ ‬لكنها‭ ‬أرجئت‭ ‬إلى‭ ‬أمس‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التاسع‭ ‬والأربعين‭ ‬للحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فإن‭ ‬أصوات‭ ‬الرصاص‭ ‬سمعت‭ ‬شمالاً‭.‬

فقد‭ ‬نفّذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تهديده‭ ‬ومنع‭ ‬نازحي‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم،‭ ‬معلناً‭ ‬الشمال‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬حاول‭ ‬الأهالي‭ ‬العودة،‭ ‬أطلقت‭ ‬القناصة‭ ‬الرصاص‭ ‬باتجاههم،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬3‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وإصابة‭ ‬15‭ ‬آخرين‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬القريبة،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬أفرجت‭ ‬عن‭ ‬13‭ ‬إسرائيليا‭ ‬وعشرة‭ ‬تايلانديين‭ ‬وفيليبيني‭ ‬واحد‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬افرجت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬39‭ ‬أسيرا‭ ‬في‭ ‬سجونها،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الحرب‭. ‬

وأفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬تسلّم‭ ‬‮«‬24‭ ‬مدنيا‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭... ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬‮«‬13‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بعضهم‭ ‬من‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬مواطنين‭ ‬تايلانديين‭ ‬ومواطن‭ ‬فيليبني‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬‮«‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬39‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تطبيقا‭ ‬لالتزامات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.

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من‭ ‬جانبها‭ ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أمس‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬تستغرق‭ ‬أياما‭ ‬عدة‭ ‬للمّ‭ ‬شمل‭ ‬رهائن‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر،‭ ‬وأسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأراضي‭ ‬المحتلة‭. ‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬تستغرق‭ ‬أياما‭ ‬عدة‭ ‬لتسهيل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ونقل‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والمعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬ستشمل‭ ‬‮«‬تسليم‭ ‬مساعدة‭ ‬إنسانية‭ ‬إضافية‭... ‬الى‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وتم‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬13‭ ‬امرأة‭ ‬وطفلا‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬16‭:‬00‭ (‬14:00‭ ‬ت‭ ‬ج‭). ‬

وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أن‭ ‬24‭ ‬رهينة‭ ‬نُقلوا‭ ‬خارج‭ ‬غزة‭ ‬وسُلّموا‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬رافقوهم‭ ‬في‭ ‬قافلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سيارات‭. ‬

وقبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الأسرى‭ ‬من‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس،‭ ‬نشرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحررين‭ ‬التابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قائمة‭ ‬تضم‭ ‬39‭ ‬اسما‭ ‬لأسرى‭ ‬فلسطينيين‭ - ‬15‭ ‬فتى‭ ‬و24‭ ‬امرأة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يصل‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬وفد‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬ورام‭ ‬الله،‭ ‬بهدف‭ ‬تسلّم‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيّين‭ ‬المحرّرين،‭ ‬ومراقبة‭ ‬الالتزام‭ ‬بقائمة‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬قدّمتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيليّة‭ ‬للوسطاء‭ ‬ووافقت‭ ‬عليها‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬المصريّة‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيّين‭ ‬الإسرائيليّين‭ ‬برفقة‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيّين‭ ‬مصريّين‭ ‬وممثّلين‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬والصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬لتسلّم‭ ‬الأسرى‭ ‬الإسرائيليّين‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬غزّة‭. ‬ثمّ‭ ‬يتمّ‭ ‬نقلهم‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬العريش‭ ‬الدولي،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬خاصّة،‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الأسرى‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬سيتم‭ ‬بطريقة‭ ‬سرية‭ ‬بدون‭ ‬صحافة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمس‭ ‬التزام‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬بتنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬وإنجاحه‭ ‬طالما‭ ‬التزم‭ ‬العدو‭ ‬بتنفيذه‮»‬‭. ‬

وتحمل‭ ‬هذه‭ ‬الهدنة‭ ‬بعض‭ ‬الهدوء‭ ‬لسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بعد‭ ‬حملات‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬العنيفة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭. ‬

في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬شنّت‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬غالبيّتهم‭ ‬مدنيّون،‭ ‬حسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتحتجز‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينيّة‭ ‬أخرى‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭ ‬منذ‭ ‬الهجوم‭. ‬

مذاك‭ ‬تنفّذ‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفا‭ ‬مدمّرا‭ ‬على‭ ‬غزّة‭ ‬أوقع‭ ‬14854‭ ‬شهيدا،‭ ‬حسب‭ ‬حماس‭.

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وأوضحت‭ ‬الحركة‭ ‬أنّ‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬6150‭ ‬طفلاً،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬امرأة‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أصيب‭ ‬36‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

في‭ ‬ساعات‭ ‬الفجر‭ ‬الأولى‭ ‬بدأ‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬السكان‭ ‬يغادرون‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬التي‭ ‬احتموا‭ ‬فيها‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشرقية‭ ‬الحدودية‭ ‬لخان‭ ‬يونس‭ ‬ورفح‭ ‬والبريج‭ ‬والمغازي‭ ‬ودير‭ ‬البلح‭ ‬التي‭ ‬غادروها‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭. ‬

وفيما‭ ‬انطلقت‭ ‬عشرات‭ ‬السيارات‭ ‬والعربات‭ ‬التي‭ ‬تجرها‭ ‬الحمير‭ ‬والأحصنة،‭ ‬والتوك‭ ‬توك،‭ ‬ألقت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬فوق‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منشورات‭ ‬تحذر‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬العودة‭ ‬شمالا‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنشورات‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‮»‬‭ ‬و«العودة‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬ممنوعة‭ ‬وخطرة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬لتلفزيون‭ ‬رويترز‭ ‬دخول‭ ‬شاحنات‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭. ‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬شاحنتين‭ ‬مقدمتين‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬مصرية‭ ‬نتشارك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬