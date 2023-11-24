بدء الهدنة في غزة والإفراج عن أسرى ومحتجزين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بدأ صباح أمس سريان هدنة من أربعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزّة تلى ذلك عصرا الإفراج عن دفعة أولى من 13 أسيرا لدى حماس، فيما أفرجت إسرائيل عن 39 من الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وكانت قطر الوسيط الرئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق الهدنة على أربعة أيام قابلة للتجديد يتم خلالها تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.
وكان من المقرر ان تدخل الهدنة حيز التنفيذ الخميس لكنها أرجئت إلى أمس عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الساعة الخامسة ت ج) في اليوم التاسع والأربعين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وعلى الرغم من سريان الهدنة في قطاع غزة، فإن أصوات الرصاص سمعت شمالاً.
فقد نفّذ الجيش الإسرائيلي تهديده ومنع نازحي القطاع من العودة إلى منازلهم، معلناً الشمال «منطقة حرب».
وبينما حاول الأهالي العودة، أطلقت القناصة الرصاص باتجاههم، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وفقا لوكالة «رويترز».
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أمس أن حماس أفرجت عن 13 إسرائيليا وعشرة تايلانديين وفيليبيني واحد كانوا محتجزين في قطاع غزة، فيما افرجت إسرائيل عن 39 أسيرا في سجونها، في اليوم الأول من اتفاق هدنة تمّ التوصل إليه بعد أسابيع من الحرب.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري عبر منصة «إكس» أن الصليب الأحمر الدولي تسلّم «24 مدنيا من المحتجزين في قطاع غزة... في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية»، مشيرا الى أن المفرج عنهم «13 من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة الى 10 مواطنين تايلانديين ومواطن فيليبني». كما أكد «الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق».
من جانبها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس بدء عملية تستغرق أياما عدة للمّ شمل رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر، وأسرى فلسطينيين مع عائلاتهم في إسرائيل والأراضي المحتلة.
وقالت اللجنة في بيان «بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة تنفيذ عملية تستغرق أياما عدة لتسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية»، مشيرة الى أن العملية ستشمل «تسليم مساعدة إنسانية إضافية... الى غزة».
وتم الافراج عن الدفعة الأولى من الرهائن التي تضم 13 امرأة وطفلا قرابة الساعة 16:00 (14:00 ت ج).
وأكد متحدث باسم الصليب الأحمر أن 24 رهينة نُقلوا خارج غزة وسُلّموا إلى السلطات المصرية في معبر رفح. وقال إن ثمانية من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر رافقوهم في قافلة من أربع سيارات.
وقبل إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال بعد ظهر أمس، نشرت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية قائمة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين - 15 فتى و24 امرأة.
وفي وقت سابق قال مصدر أمني مصري لوكالة فرانس برس «يصل اليوم (الجمعة) وفد أمني مصري إلى القدس ورام الله، بهدف تسلّم الأسرى الفلسطينيّين المحرّرين، ومراقبة الالتزام بقائمة الأسماء التي قدّمتها الحكومة الإسرائيليّة للوسطاء ووافقت عليها حماس».
وأضاف «سوف يتواجد في الصالة المصريّة في معبر رفح، عدد من المسؤولين الأمنيّين الإسرائيليّين برفقة مسؤولين أمنيّين مصريّين وممثّلين للهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر، لتسلّم الأسرى الإسرائيليّين المفرج عنهم من غزّة. ثمّ يتمّ نقلهم عبر مطار العريش الدولي، على متن طائرة خاصّة، إلى إسرائيل».
وأفاد مصدر مطلع في حماس وكالة فرانس برس أن «اطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سيتم بطريقة سرية بدون صحافة».
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في كلمة أمس التزام حماس «بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بتنفيذه».
وتحمل هذه الهدنة بعض الهدوء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2 , 4 مليون نسمة بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من اكتوبر.
في ذلك اليوم شنّت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل تسبّب بمقتل 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون، حسب السلطات الإسرائيلية. وتحتجز حماس وفصائل فلسطينيّة أخرى نحو 240 رهينة في قطاع غزّة منذ الهجوم.
مذاك تنفّذ إسرائيل قصفا مدمّرا على غزّة أوقع 14854 شهيدا، حسب حماس.
وأوضحت الحركة أنّ بين الشهداء 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة. إضافة إلى ذلك، أصيب 36 ألف شخص.
في ساعات الفجر الأولى بدأ عشرات آلاف السكان يغادرون المدارس والمستشفيات التي احتموا فيها للعودة إلى بيوتهم في المناطق الشرقية الحدودية لخان يونس ورفح والبريج والمغازي ودير البلح التي غادروها قبل أسابيع.
وفيما انطلقت عشرات السيارات والعربات التي تجرها الحمير والأحصنة، والتوك توك، ألقت طائرات حربية إسرائيلية فوق جنوب قطاع غزة منشورات تحذر الناس من مغبة العودة شمالا. وكتب على هذه المنشورات «الحرب لم تنته بعد» و«العودة إلى الشمال ممنوعة وخطرة جدا».
وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة من مصر اليوم الجمعة بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من بدء سريان الهدنة.
وكتب على شاحنتين مقدمتين من منظمات مصرية نتشارك من أجل الإنسانية».
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