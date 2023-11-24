طلب مناقشة نيابي حول وضع المتقاعدين بعد وقف الزيادة السنوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلب للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع المتقاعدين بعد وقف الزيادة السنوية وعرض التقاعد الاختياري للموظفين مع خسائر الاستثمارات المتكررة في أموال المشتركين بصندوق التقاعد.
وأفاد الطلب المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة بأن تكون أولوية الكلام لكل من النواب منير سرور وعبدالنبي سلمان ومحمد المعرفي وجليلة السيد ود. هشام العشيري وزينب عبدالأمير وإيمان شويطر ومحمد الحسيني وحسن إبراهيم ومريم الصائغ.
MENAFN24112023000055011008ID1107482775
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.