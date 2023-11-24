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طلب مناقشة نيابي حول وضع المتقاعدين بعد وقف الزيادة السنوية

11/24/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بطلب‭ ‬للمناقشة‭ ‬العامة‭ ‬لاستيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬وعرض‭ ‬التقاعد‭ ‬الاختياري‭ ‬للموظفين‭ ‬مع‭ ‬خسائر‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬أموال‭ ‬المشتركين‭ ‬بصندوق‭ ‬التقاعد‭.‬

وأفاد‭ ‬الطلب‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬أولوية‭ ‬الكلام‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬وعبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬ومحمد‭ ‬المعرفي‭ ‬وجليلة‭ ‬السيد‭ ‬ود‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬وزينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬وإيمان‭ ‬شويطر‭ ‬ومحمد‭ ‬الحسيني‭ ‬وحسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومريم‭ ‬الصائغ‭.‬

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