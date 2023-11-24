طلب مناقشة نيابي حول وضع المتقاعدين بعد وقف الزيادة السنوية

وأفاد‭ ‬الطلب‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬أولوية‭ ‬الكلام‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬منير‭ ‬سرور‭ ‬وعبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬ومحمد‭ ‬المعرفي‭ ‬وجليلة‭ ‬السيد‭ ‬ود‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬وزينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬وإيمان‭ ‬شويطر‭ ‬ومحمد‭ ‬الحسيني‭ ‬وحسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومريم‭ ‬الصائغ‭.‬

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