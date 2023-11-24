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البحرينيون يواصلون التضامن مع فلسطينمطالبات بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية

11/24/2023 7:11:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


واصل‭ ‬البحرينيون‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬ضد‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬جميعة‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬وقفتين‭ ‬تضامنيتين‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬جامع‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬الأنصاري‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وجامع‭ ‬علي‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحد،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬الأمطار‭ ‬احتشد‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬رافعين‭ ‬أعلام‭ ‬البحرين‭ ‬وفلسطين،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬التنديد‭ ‬الشديد‭ ‬بانتهاكات‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بحق‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وطالبت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الوقفة‭ ‬المؤسسات‭ ‬القانونية‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ملاحقة‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسببوا‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬شهيد‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬كما‭ ‬شددت‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭.‬

وأكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬نظمت‭ ‬الجميع‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬مسيرة‭ ‬تضامنية‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البحرينيين،‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬سلماباد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الطوفان‭ ‬مستمر‮»‬‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬مساندة‭ ‬ودعم‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ورفع‭ ‬المشاركون‭ ‬أعلام‭ ‬فلسطين‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البحرين،‭ ‬ورددوا‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬للبحرين‭ ‬شعب‭ ‬واحد‭ ‬الشعبين،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬اسبوع‭ ‬بعد‭ ‬اسبوع،‭ ‬يثبت‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬دعمه‭ ‬للمقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ورفضه‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والتطبيع‭ ‬معه‭.‬

وأعادوا‭ ‬تذكير‭ ‬العالم‭ ‬بحجم‭ ‬الجرائم‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ومعاناة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭ ‬القمعية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الاحتلال‭.‬

ورددوا‭ ‬تحية‭ ‬الخلود‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬الصمود،‭ ‬تحية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬الأبية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬الوقوف‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بإيقاف‭ ‬التطبيع‭ ‬فورا‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭. ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الوقفات‭ ‬والمسيرات‭ ‬التضامنية‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬امتدت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬المحموم‭ ‬ضد‭ ‬غزة‭.‬

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