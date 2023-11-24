البحرينيون يواصلون التضامن مع فلسطينمطالبات بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير: عبدالأمير السلاطنة
واصل البحرينيون التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الجرائم التي يرتكبها العدوان الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، حيث نظمت جميعة مناصرة فلسطين وقفتين تضامنيتين بعد صلاة الجمعة أمس أمام جامع سبيكة بنت إبراهيم الأنصاري بمدينة عيسى، وجامع علي كانو في منطقة الحد، تحت شعار «أوقفوا الإبادة في غزة».
ورغم الأمطار احتشد المواطنون والمقيمون رافعين أعلام البحرين وفلسطين، معبرين عن التنديد الشديد بانتهاكات الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وطالبت جمعية مناصرة فلسطين في بيانها في ختام الوقفة المؤسسات القانونية العربية والدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن تسببوا في استشهاد ما يقرب من 14 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال، كما شددت الجمعية على ضرورة وقف جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكدوا ضرورة أن يتوقف كل أشكال حرب الإبادة الشاملة التي يمارسها العدوان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
في الوقت نفسه نظمت الجميع البحرينية لمقاومة التطبيع مسيرة تضامنية أمس مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة واسعة من البحرينيين، انطلقت من منطقة سلماباد تحت شعار «الطوفان مستمر» تعبيرا عن مساندة ودعم الحق الفلسطيني، ورفع المشاركون أعلام فلسطين عالية في سماء البحرين، ورددوا من غزة للبحرين شعب واحد الشعبين، مشددين على أنه اسبوع بعد اسبوع، يثبت شعب البحرين دعمه للمقاومة الفلسطينية ورفضه للكيان الصهيوني والتطبيع معه.
وأعادوا تذكير العالم بحجم الجرائم الصهيونية في غزة، ومعاناة الأشقاء الفلسطينيين من الانتهاكات القمعية التي يرتكبها الاحتلال.
ورددوا تحية الخلود إلى غزة الصمود، تحية إلى غزة الأبية، مؤكدين الوقوف المستمر مع الشعب الفلسطيني، وطالبوا بإيقاف التطبيع فورا مع الكيان الصهيوني.
جدير بالذكر أن الوقفات والمسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني امتدت في جميع مدن وقرى البحرين منذ بدء العدوان الصهيوني المحموم ضد غزة.
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