7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح

7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح
التاريخ
11/24/2023 3:12:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت قناة الأقصى الفضائية، إن 7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) خلافًا لاتفاق الهدنة الموقع بين إسرائيل وحركة حماس.
وينص الاتفاق على منع الطيران الإسرائيلي من التحليق في أجواء جنوب قطاع غزة، خلال أيام الهدنة الأربعة.
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