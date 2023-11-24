مع أول أيام الهدنة ... إتمام عملية تبادل أول مجموعة من الاسرى بين حماس والاحتلال

مع أول أيام الهدنة ... إتمام عملية تبادل أول مجموعة من الاسرى بين حماس والاحتلال
التاريخ
11/24/2023 3:12:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - إتمام عملية تبادل أول مجموعة من الاسرى بين حماس والاحتلال
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