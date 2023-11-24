الاحتلال يقتحم عدة بلدات بالقدس لمنع احتفالات استقبال الأسرى

الاحتلال يقتحم عدة بلدات بالقدس لمنع احتفالات استقبال الأسرى
التاريخ
11/24/2023 3:12:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في القدس المحتلة، لمنع أي مظاهر احتفالية في استقبال الأسرى والأسيرات المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس.
وقالت مصادر فلسطينية إن شرطة الاحتلال صادرت الحلويات من منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا بالقدس.
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