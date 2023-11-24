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الاحتلال يقتحم عدة بلدات بالقدس لمنع احتفالات استقبال الأسرى

11/24/2023 3:12:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت عدة بلدات في القدس المحتلة، لمنع أي مظاهر احتفالية في استقبال الأسرى والأسيرات المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس.
وقالت مصادر فلسطينية إن شرطة الاحتلال صادرت الحلويات من منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا بالقدس.




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