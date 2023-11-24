الخارجية القطرية: نؤكد الإفراج عن 39 اسيراً فلسطينياً

الخارجية القطرية: نؤكد الإفراج عن 39 اسيراً فلسطينياً
التاريخ
11/24/2023 3:12:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الإفراج عن 39 اسيراً من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال .
وقال الانصاري، عبر منصة "اكس" : إن المفرج عنهم الـ 13إسرائيليا بعضهم من مزدوجي الجنسية و١٠ تايلانديين وفلبيني، مبينا ان الإفراج عن عدد من التايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة.
MENAFN24112023000208011052ID1107482658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.