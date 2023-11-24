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الخارجية القطرية: نؤكد الإفراج عن 39 اسيراً فلسطينياً

11/24/2023 3:12:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الإفراج عن 39 اسيراً من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال .

وقال الانصاري، عبر منصة "اكس" : إن المفرج عنهم الـ 13إسرائيليا بعضهم من مزدوجي الجنسية و١٠ تايلانديين وفلبيني، مبينا ان الإفراج عن عدد من التايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة.



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