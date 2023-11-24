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مئات الفلسطينيين يتظاهرون أمام سجن عوفر

11/24/2023 3:12:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتظاهر مئات الفلسطينيين مرددين هتافات داعمة لفصائل المقاومة الفلسطينية أمام سجن عوفر، خلال انتظار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وكان أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام سجن عوفر.

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