مئات الفلسطينيين يتظاهرون أمام سجن عوفر

مئات الفلسطينيين يتظاهرون أمام سجن عوفر
التاريخ
11/24/2023 3:12:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتظاهر مئات الفلسطينيين مرددين هتافات داعمة لفصائل المقاومة الفلسطينية أمام سجن عوفر، خلال انتظار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.
وكان أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام سجن عوفر.
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