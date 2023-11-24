حماس: أنفاقنا وذخائرنا وأسلحتنا لا زالت سليمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اليوم الجمعة، أن أنفاق الحركة وذخائرها وأسلحتها لا زالت سليمة.
وقال مشعل إن المقاومة ما زالت قادرة على المناورة وإطلاق الصواريخ، واستهداف الدبابات المتوغلة.
وأضاف أن مقاتلونا الأبطال حولوا الدبابات التي تكلف ملايين ومجهزة بأحدث التكنولوجيا إلى "مهزلة"، بعبوة صغيرة تلصق على بابها الخلفي وتقتل الجبناء بداخلها.
وأشار مشعل إلى أن الاحتلال الصهيوني الإرهابي فشل في تحقيق أهدافه المعلنة بالقضاء على حماس وتهجير كل سكان قطاع غزة، وأغلبية سكان الشمال بقوا في الشمال رغم كل ما يتعرض له شمال القطاع.
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