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حماس: أنفاقنا وذخائرنا وأسلحتنا لا زالت سليمة

11/24/2023 3:12:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اليوم الجمعة، أن أنفاق الحركة وذخائرها وأسلحتها لا زالت سليمة.
وقال مشعل إن المقاومة ما زالت قادرة على المناورة وإطلاق الصواريخ، واستهداف الدبابات المتوغلة.


وأضاف أن مقاتلونا الأبطال حولوا الدبابات التي تكلف ملايين ومجهزة بأحدث التكنولوجيا إلى "مهزلة"، بعبوة صغيرة تلصق على بابها الخلفي وتقتل الجبناء بداخلها.


وأشار مشعل إلى أن الاحتلال الصهيوني الإرهابي فشل في تحقيق أهدافه المعلنة بالقضاء على حماس وتهجير كل سكان قطاع غزة، وأغلبية سكان الشمال بقوا في الشمال رغم كل ما يتعرض له شمال القطاع.

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