بريطانيا: إسرائيل لن تكون آمنة ما لم يكن هناك أمن للشعب الفلسطيني

بريطانيا: إسرائيل لن تكون آمنة ما لم يكن هناك أمن للشعب الفلسطيني
التاريخ
11/24/2023 3:12:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن إسرائيل لن تكون آمنة أبدا ما لم يكن هناك أمن واستقرار للشعب الفلسطيني على المدى الطويل.
وأضاف أن "الخسائر في صفوف المدنيين في غزة مرتفعة للغاية".
كما حث إسرائيل على اتخاذ "إجراءات صارمة ضد العنف غير المقبول للمستوطنين بالضفة الغربية".
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