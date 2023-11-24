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بريطانيا: إسرائيل لن تكون آمنة ما لم يكن هناك أمن للشعب الفلسطيني

11/24/2023 3:12:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن إسرائيل لن تكون آمنة أبدا ما لم يكن هناك أمن واستقرار للشعب الفلسطيني على المدى الطويل.


وأضاف أن "الخسائر في صفوف المدنيين في غزة مرتفعة للغاية".


كما حث إسرائيل على اتخاذ "إجراءات صارمة ضد العنف غير المقبول للمستوطنين بالضفة الغربية".

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