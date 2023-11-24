رسميًا .. 39 أسيرًا وأسيرة خارج أسوار سجون الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحركت مساء اليوم الجمعة حافلات "إسرائيلية" تقل 39 أسيرًا وأسيرة من الأطفال والنساء المحكومين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب وسائل إعلام عربية فقد تحركت حافلتان من سجن عوفر الإسرائيلي بعد إعلان "إسرائيل" رسميًا تسلمها 13 امرأة وطفلًا كانوا محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وكانت وصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين إلى بلدة بيتونيا.
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