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رسميًا .. 39 أسيرًا وأسيرة خارج أسوار سجون الاحتلال الإسرائيلي

11/24/2023 3:12:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحركت مساء اليوم الجمعة حافلات "إسرائيلية" تقل 39 أسيرًا وأسيرة من الأطفال والنساء المحكومين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب وسائل إعلام عربية فقد تحركت حافلتان من سجن عوفر الإسرائيلي بعد إعلان "إسرائيل" رسميًا تسلمها 13 امرأة وطفلًا كانوا محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وكانت وصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين إلى بلدة بيتونيا.




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