الأسيرة المحررة مرح باكير: نيل الحرية مقابل دم شهداء غزة أمر صعب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدت الأسيرة الفلسطينية المحررة مرح باكير، فرحتها الكبيرة بنيلها الحرية في صفقة تبادل أسرى خلال الهدنة الحالية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.



وقالت باكير، إن الفرحة كبيرة، لكن الإفراج عن الأسرى مقابل دم شهداء غزة أمر صعب.

وذكرت الأسيرة المحررة أن الأهم من نيلها الحرية هو الإفراج عن ذوي الأحكام المؤبدة والأحكام العالية والذين لا يزالوا في الأسر الإسرائيلي.



وعلمت والدتها بالإفراج عن ابنتها الأسيرة المحررة من منصات التواصل الاجتماعي، وقالت إنها شعرت أن فلبها سيقف قبيل رؤية ابنتها بلحظات.



وتحدثت الأسيرة المحررة عن الإهمال الطبي في الأسر، وعبرت عن رغبتها في قضاء وقتها مع العائلة والالتحاق بالجامعة.



وأُفرج الجمعة عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.