بلدية برشلونة تقطع علاقاتها مع إسرائيل

بلدية برشلونة تقطع علاقاتها مع إسرائيل
التاريخ
11/24/2023 3:12:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت بلدية برشلونة الإسبانية، اليوم الجمعة، قطع جميع علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة.
وقالت البلدية إن قرارها مستمر "حتى يتم وقف إطلاق النار بغزة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".
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