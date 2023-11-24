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بلدية برشلونة تقطع علاقاتها مع إسرائيل

11/24/2023 3:12:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت بلدية برشلونة الإسبانية، اليوم الجمعة، قطع جميع علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة.


وقالت البلدية إن قرارها مستمر "حتى يتم وقف إطلاق النار بغزة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".

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