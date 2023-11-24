قطر: استكمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى المحررين مع عائلاتهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم استكمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مع عائلاتهم وفق اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
وأشار إلى أن شاحنات المساعدات دخلت غزة لإيصال الإمدادات الحيوية للفلسطينيين المحاصرين، وأن الدوحة تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتسهل تبادل المعلومات بين الطرفين والصليب الأحمر.
كما عبر عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة "تتويج الجهود بتمديد الهدنة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار".
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