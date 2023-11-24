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قطر: استكمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى المحررين مع عائلاتهم

11/24/2023 3:12:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم استكمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مع عائلاتهم وفق اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
وأشار إلى أن شاحنات المساعدات دخلت غزة لإيصال الإمدادات الحيوية للفلسطينيين المحاصرين، وأن الدوحة تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتسهل تبادل المعلومات بين الطرفين والصليب الأحمر.
كما عبر عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة "تتويج الجهود بتمديد الهدنة وصولا لوقف دائم لإطلاق النار".




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