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شاهد.. المقاومة تنشر فيديو للإفراج عن الأسرى في غزة

11/24/2023 3:12:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام مقطع فيديو من عملية تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية.

وتضمن الفيديو الإفراج عن الأسرى من الرجال والنساء وفق عملية التبادل الأولى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي مقابل الإفراج عن الأسيرات والأسرى من الأطفال الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

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