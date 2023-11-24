شاهد.. المقاومة تنشر فيديو للإفراج عن الأسرى في غزة

شاهد.. المقاومة تنشر فيديو للإفراج عن الأسرى في غزة
التاريخ
11/24/2023 3:12:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام مقطع فيديو من عملية تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية.
وتضمن الفيديو الإفراج عن الأسرى من الرجال والنساء وفق عملية التبادل الأولى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي مقابل الإفراج عن الأسيرات والأسرى من الأطفال الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
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