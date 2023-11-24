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الهلال الأحمر: نقل أسير محرر للمستشفى لإصابته بكسر إثر اعتداء الاحتلال عليه قبل الإفراج عنه

11/24/2023 3:12:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه جرى نقل أحد الأسرى المحررين اليوم الجمعة إلى المستشفى لإصابته بكسر في اليد بسبب اعتداء الاحتلال عليه قبل الإفراج عنه.

وكان أفرج اليوم عن أسرى أطفال وأسيرات فلسطينيات بموجب صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

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