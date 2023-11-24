الهلال الأحمر: نقل أسير محرر للمستشفى لإصابته بكسر إثر اعتداء الاحتلال عليه قبل الإفراج عنه

الهلال الأحمر: نقل أسير محرر للمستشفى لإصابته بكسر إثر اعتداء الاحتلال عليه قبل الإفراج عنه
التاريخ
11/24/2023 3:12:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه جرى نقل أحد الأسرى المحررين اليوم الجمعة إلى المستشفى لإصابته بكسر في اليد بسبب اعتداء الاحتلال عليه قبل الإفراج عنه.
وكان أفرج اليوم عن أسرى أطفال وأسيرات فلسطينيات بموجب صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.
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