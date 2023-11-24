المحترف البريطاني غاري كينغ يتصدر الجولة الثانية لكأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تصدر المحترف البريطاني غاري كينغ ترتيب المتنافسين في الجولة الثانية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر والتي أقيمت اليوم "الجمعة" على ملعب النادي الملكي للجولف، حيث يشارك فيها 100 لاعب من محترفي وهواة المنطقة والعالم.





وقد أبدى العديد من اللاعبين المحترفين إصرارهم لتقديم جولة جديدة بأفضل المستويات الفنية والخبرات والمهارات التي تجعلهم في المقدمة وتحقيق نتائج إيجابية، وقد ساعد على ذلك جاهزية ملعب النادي الملكي للجولف إضافة الى الأجواء التي تساعد اللاعبين على تقديم أفضل المستويات، خاصة انه تم في هذه الجولة تصفية اللاعبين المشاركين الى 50 لاعب سوف يتنافسون على لقب الكأس الغالية والمراكز المتقدمة التي تضيف إليهم النقاط على مستوى التصنيف العالمي.





وجاءت نتائج الجولة الثانية قوية واستطاع 20 لاعب من تحقيق نتائج متميزة بارقام تحت المعدل وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2007، وقد تصدر مجموع الجولتين اللاعب المحترف البريطاني غاري كينغ برصيد (135 نقطة) وبمعدل 9 ضربات تحت المعدل.





وجاء في المركز الثاني الأمريكي كول مادي وجمع (136 نقطة) بمعدل 8 ضربات تحت المعدل، وفي المركز الثالث جاء البريطاني توم لبمب وجمع (138 نقطة) بمعدل 6 ضربات تحت المعدل، وفي المركز الرابع المكرر كل من السويدي أريك جوناسون والايرلندي ايون موفي بعد ان جمعوا (140 نقطة) بمعدل 4 ضربات تحت المعدل.





ونجح لاعب المنتخب الوطني أحمد الزايد في تحقيق إنجاز

شخصي ليحتل المركز الثالث عشر متقدما على العديد من اللاعبين المحترفين.





ومن المنتظر أن تنطلق الجولة الختامية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف غد "السبت" الساعة الثامنة صباحاً، حيث ستشهد نهاية الجولة تتويج اللاعبين الفائزين في البطولة من الفئتين المحترفين والهواة في احتفال رسمي يقام في تمام الساعة الثالثة عصراً.





الجدير بالذكر ان هذه البطولة تقام برعاية شركة بتلكو (الراعي الرسمي) للبطولة للمرة الخامسة عشر على التوالي، كما يشارك في دعم البطولة كلا من: شركة المنيوم البحرين ألبا، وشركة الخليج للبتروكيماويات، وشركة ناس للمقاولات، وشركة فولاذ القابضة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي، وخليجي بنك، حيث كان لمساهمتهم وتشجيعهم سببا رئيسيا في تطور هذه البطولة وزيادة المنافسة والاثارة ومشاركة العديد من اللاعبين المحترفين والهواة الذين يقدمون مستويات عالية في رياضة الجولف.