المحترف البريطاني غاري كينغ يتصدر الجولة الثانية لكأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصدر المحترف البريطاني غاري كينغ ترتيب المتنافسين في الجولة الثانية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر والتي أقيمت اليوم "الجمعة" على ملعب النادي الملكي للجولف، حيث يشارك فيها 100 لاعب من محترفي وهواة المنطقة والعالم.
وقد أبدى العديد من اللاعبين المحترفين إصرارهم لتقديم جولة جديدة بأفضل المستويات الفنية والخبرات والمهارات التي تجعلهم في المقدمة وتحقيق نتائج إيجابية، وقد ساعد على ذلك جاهزية ملعب النادي الملكي للجولف إضافة الى الأجواء التي تساعد اللاعبين على تقديم أفضل المستويات، خاصة انه تم في هذه الجولة تصفية اللاعبين المشاركين الى 50 لاعب سوف يتنافسون على لقب الكأس الغالية والمراكز المتقدمة التي تضيف إليهم النقاط على مستوى التصنيف العالمي.
وجاءت نتائج الجولة الثانية قوية واستطاع 20 لاعب من تحقيق نتائج متميزة بارقام تحت المعدل وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2007، وقد تصدر مجموع الجولتين اللاعب المحترف البريطاني غاري كينغ برصيد (135 نقطة) وبمعدل 9 ضربات تحت المعدل.
وجاء في المركز الثاني الأمريكي كول مادي وجمع (136 نقطة) بمعدل 8 ضربات تحت المعدل، وفي المركز الثالث جاء البريطاني توم لبمب وجمع (138 نقطة) بمعدل 6 ضربات تحت المعدل، وفي المركز الرابع المكرر كل من السويدي أريك جوناسون والايرلندي ايون موفي بعد ان جمعوا (140 نقطة) بمعدل 4 ضربات تحت المعدل.
ونجح لاعب المنتخب الوطني أحمد الزايد في تحقيق إنجاز
شخصي ليحتل المركز الثالث عشر متقدما على العديد من اللاعبين المحترفين.
ومن المنتظر أن تنطلق الجولة الختامية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف غد "السبت" الساعة الثامنة صباحاً، حيث ستشهد نهاية الجولة تتويج اللاعبين الفائزين في البطولة من الفئتين المحترفين والهواة في احتفال رسمي يقام في تمام الساعة الثالثة عصراً.
الجدير بالذكر ان هذه البطولة تقام برعاية شركة بتلكو (الراعي الرسمي) للبطولة للمرة الخامسة عشر على التوالي، كما يشارك في دعم البطولة كلا من: شركة المنيوم البحرين ألبا، وشركة الخليج للبتروكيماويات، وشركة ناس للمقاولات، وشركة فولاذ القابضة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي، وخليجي بنك، حيث كان لمساهمتهم وتشجيعهم سببا رئيسيا في تطور هذه البطولة وزيادة المنافسة والاثارة ومشاركة العديد من اللاعبين المحترفين والهواة الذين يقدمون مستويات عالية في رياضة الجولف.
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