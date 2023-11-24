مشاركة بحرينية في بطولة الفجيرة للترايثلون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) يشارك مجموعة من لاعبي المنتخب البحريني للترايثلون في بطولة الفجيرة للترايثلون، والتي تعتبر منافسة مهمة ضمن سلسلة الاستعدادات للاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة، حيث يتكون الوفد البحريني المشارك من المدرب مبارك محمد، واللاعبين محمد مبارك، وعبدالرحمن مبارك، وعبدالرحمن الحسن.





تأتي مشاركة الوفد البحريني في هذه البطولة كجزء من استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة في رياضة الترايثلون، ويهدف اللاعبون إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة، وذلك بهدف عكس المستوى المتقدم الذي وصلوا إليه في هذه الرياضة.





ويتطلع أعضاء المنتخب الوطني إلى تحقيق نجاح في البطولة وتعزيز مكانتهم كقوة رياضية على المستوى الأقليمي، وعكس التزامهم وتفانيهم في تحقيق النجاح ورفع اسم البحرين عاليًا في عالم الرياضة.





من المتوقع أن تكون البطولة تجربة مفيدة للفريق البحريني، حيث ستوفر فرصة للتنافس مع أفضل الرياضيين في هذا المجال، حيث يأمل المشاركون أن يستفيدوا من هذه الفرصة لتطوير مهاراتهم وبناء خبرات جديدة تعود بالنفع على المستقبل.