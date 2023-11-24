مشاركة بحرينية في بطولة الفجيرة للترايثلون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يشارك مجموعة من لاعبي المنتخب البحريني للترايثلون في بطولة الفجيرة للترايثلون، والتي تعتبر منافسة مهمة ضمن سلسلة الاستعدادات للاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة، حيث يتكون الوفد البحريني المشارك من المدرب مبارك محمد، واللاعبين محمد مبارك، وعبدالرحمن مبارك، وعبدالرحمن الحسن.
تأتي مشاركة الوفد البحريني في هذه البطولة كجزء من استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات القادمة في رياضة الترايثلون، ويهدف اللاعبون إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة، وذلك بهدف عكس المستوى المتقدم الذي وصلوا إليه في هذه الرياضة.
ويتطلع أعضاء المنتخب الوطني إلى تحقيق نجاح في البطولة وتعزيز مكانتهم كقوة رياضية على المستوى الأقليمي، وعكس التزامهم وتفانيهم في تحقيق النجاح ورفع اسم البحرين عاليًا في عالم الرياضة.
من المتوقع أن تكون البطولة تجربة مفيدة للفريق البحريني، حيث ستوفر فرصة للتنافس مع أفضل الرياضيين في هذا المجال، حيث يأمل المشاركون أن يستفيدوا من هذه الفرصة لتطوير مهاراتهم وبناء خبرات جديدة تعود بالنفع على المستقبل.
MENAFN24112023000055011008ID1107482595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.