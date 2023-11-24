السبت انطلاق السباق الثاني بالدوري البحريني للترايثلونمحلي - رياضي - ترايثلون

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- Akhbar Al Khaleej) ينطلق غد "السبت" السباق الثاني لمسابقة الدوري البحريني العام للترايثلون والمقرر أن يقام على نادي الشراع بالصخير وسط مشاركة أكثر من 200 مشارك، ويعد هذا السباق فرصة مثالية للاعبي الترايثلون لاختبار مهاراتهم وقوتهم قبل بطولة الرجل الحديدي المقبلة والمقرر إقامتها في البحرين خلال شهر ديسمبر القادم.
ويتكون السباق من ثلاثة أجزاء رئيسية، حيث سيتم تحدي اللاعبين في السباحة على مسافة 1.5 كيلومتر، تليها جولة دراجات على مسافة 40 كيلومتر، وأخيرًا سيكون هناك قسم الجري على مسافة 10 كيلومترات، وستكون هذه التحديات الثلاثة مثيرة للاعبي الترايثلون وستتطلب منهم القوة والتحمل البدني والتركيز العالي.
من المتوقع أن يكون السباق مثيرًا ومثيرًا للاهتمام، حيث يتنافس اللاعبون المحترفون والهواة على حد سواء على الصدارة، وسيكون السباق فرصة للتعرف على المواهب الواعدة في رياضة الترايثلون ومشاهدة تقدم اللاعبين الحاليين.
وباعتبارها جزءًا من الدوري العام، فإن هذا السباق سيسهم في تحفيز المنافسة الرياضية وتعزيز روح الفريق بين اللاعبين، وسيستفيد الجميع من الخبرات والتجارب المكتسبة في هذا السباق لتحسين أدائهم في المستقبل والتألق في بطولات قادمة.
وكان السباق الأول قد شهد منافسة كبيرة بين المشاركين، حيث نجح البطل البحريني عمر حمزة من تحقيق المركز الأول في السباق.
وسيقام على هامش السباق العام، سباق جري للأطفال لمسافات تتفاوت بين 300 متر وصولأً إلى 1.5 كيلومتر حسب الفئة العمرية للأطفال.
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