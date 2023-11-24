يوسف فلاح يقترب من لقب الرجال ببطولة عبدالله أحمد ناس الثالثة للبولينج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اقترب اللاعب يوسف فلاح من الفوز بلقب مسابقة الرجال في بطولة المرحوم عبدالله أحمد ناس الثالثة للبولينج، التي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج على صالة مركز أرض المرح.

ومع تبقي يوم واحد على ختام البطولة تصدر يوسف فلاح الترتيب العام بعد أن جمع (2184 نقطة) متقدما على على اللاعب علي الماص صاحب المركز الثاني برصيد (2175 نقطة) والثنائي الكويتي خالد الضبياني ومحمد عبد الله الذيت احتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي بمجموع (2157 نقطة)، و (2149 نقطة) فيما جاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود في المركز الخامس (2144 نقطة).





وفي مسابقة السيدات تصدرت اللاعبة الكويتية وسمية العبدالله الترتيب برصيد (1763 نقطة)، وجاء الإماراتية العنود عبدالله ثانية (1716 نقطة)، والبريطانية سامنثا ثالثة (1714 نقطة)، ونورة سلطان رابعة (1703 نقطة)، وليلى جناحي خامسة (1679 نقطة).





وفي مسابقة الكبار يحتل اللاعب الكويتي يعقوب الشطي المركز الأول برصيد (2016 نقطة)، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود المركز الثاني (1998 نقطة)، والسعودي ياسر ابوالريش ثالثا (1978 نقطة).





ويتصدر السعودي نواف التميمي مسابقة الشباب برصيد (2142 نقطة)، والكويتي عبدالرزاق عبدالله ثانيا (2125 نقطة)، والسعودي عبدالعزيز التميمي ثالثا (2117 نقطة).





وأسفرت نتائج الجوائز اليومية لأعلى ثلاثة أشواط عن فوز اللاعب الإماراتي علي الراشد بمسابقة الرجال (731 نقطة)، والكويتي إياد الأميري بمسابقة الكبار (673 نقطة)، والبريطانية سامنثنا بمسابقة السيدات (588 نقطة)،





واللاعب السعودي عبدالمجيد العسلاني بمسابقة الشباب (715 نقطة).